Si eres de Ibiza y quieres viajar a Reino Unido, necesitarás este nuevo permiso

A partir del 25 de febrero de 2026, los españoles que no cuenten con un visado o residencia legal en el Reino Unido (como el EUSS o el Indefinite Leave to Remain) deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para poder ingresar al país. Esta nueva medida afecta a todos aquellos viajeros que planeen visitar el Reino Unido por turismo, negocios o para visitar a familiares, entre otros motivos.

¿Qué es la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)?

La ETA, que ya se requiere desde el 2 de abril de 2025, se convertirá en una obligación más estricta a partir de febrero de 2026, según informa el Ministerio del Exterior en su web. Las aerolíneas no permitirán el embarque de viajeros que solo hayan solicitado la ETA, siendo imprescindible contar con una resolución favorable de la autorización antes de viajar. Esto significa que no basta con haber solicitado el permiso; es necesario que sea aprobado antes de abordar el avión.

Este permiso electrónico es necesario para aquellos ciudadanos españoles que no residan en el Reino Unido y se desplacen por motivos de corta duración, como turismo, negocios o visitas familiares. También será requerido si necesitas hacer tránsito en el país y pasar por un control fronterizo. Sin embargo, cabe destacar que la ETA no permite trabajar ni estudiar en el Reino Unido, por lo que quienes viajen con esos fines deberán obtener un visado específico.

¿Cómo solicitar la ETA?

El Gobierno del Reino Unido recomienda realizar la solicitud a través de la aplicación oficial del gobierno británico, disponible en línea. Existen otros proveedores que ofrecen servicios similares, pero a precios mucho más altos, e incluso se han detectado casos de estafas. Por lo tanto, es importante utilizar únicamente las plataformas oficiales para evitar problemas.

Se aconseja realizar la solicitud de la ETA con al menos tres días hábiles de antelación al viaje. Aunque la respuesta suele llegar en cuestión de minutos, en algunos casos puede requerirse una revisión adicional, lo que podría alargar el proceso.

Consejos para ciudadanos con doble nacionalidad

Para aquellos ciudadanos españoles que también tengan nacionalidad británica, el Gobierno del Reino Unido recomienda asegurarse de que poseen un pasaporte británico válido. Esto es crucial para evitar complicaciones a la hora de embarcar hacia el Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa en febrero de 2026. Si viajan con su pasaporte español, podrían enfrentar problemas para ingresar al país.

Resumen

En resumen, si eres español y planeas viajar al Reino Unido desde Ibiza (o cualquier otra parte de España) después de febrero de 2026, no olvides solicitar tu Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Asegúrate de que tu solicitud sea aprobada con tiempo, y ten en cuenta que este permiso no te permitirá trabajar ni estudiar en el país.