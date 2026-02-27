Volver a seducir al mercado alemán, objetivo de Ibiza en la ITB de Berlín

Ibiza participará del 3 al 5 de marzo en la ITB de Berlin, una de las principales ferias turísticas internacionales, con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado alemán y consolidar este país como emisor estratégico. La isla apuesta por un perfil que aporta "estabilidad, una estancia media elevada y un alto índice de repetición", según destaca el Consell.

Según datos oficiales de AENA, en 2025 llegaron a Ibiza 349.763 pasajeros procedentes de Alemania. La cifra refleja un ligero descenso frente a los 352.715 viajeros registrados en 2024, año que marcó un fuerte incremento. A pesar de este ajuste, el volumen supera con claridad los datos de 2023, cuando se contabilizaron 319.886 pasajeros, lo que confirma la consolidación del crecimiento alcanzado el ejercicio anterior.

En cuestión de conectividad, la temporada 2025 incluye 384.654 asientos programados desde Alemania, un 7,06% menos que en 2024, tras el máximo de capacidad alcanzado ese año.

ITB Berlín en Ibiza. / Consell de Ibiza

Un visitante fiel y de larga estancia

Más allá del volumen, el perfil del turista alemán refuerza su peso estratégico. Datos del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT Ibiza) indican que el 62% de los visitantes alemanes permanece en la isla más de una semana. En concreto, el 45% se queda entre siete y diez días y el 17% supera los diez días. Este comportamiento define un mercado de larga estancia y menor rotación, indica el Consell. La fidelidad constituye otro rasgo destacado. El 49% de los turistas alemanes ya había visitado Ibiza con anterioridad, lo que demuestra un elevado grado de consolidación del destino en este mercado.

El mercado alemán ocupa la sexta posición entre los diez países analizados en gasto medio por tarjeta, con 269,67 euros, según el SIT Ibiza. El desembolso se concentra en restauración (25%), alojamiento (21%) y comercio (17%), con efectos repartidos en distintos sectores de la economía local.

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, subraya que "el alemán es un mercado fiel, con estancias largas y un perfil que encaja con la estrategia de consolidar valor y estabilidad". Además, destaca que la presencia en la ITB permite "reforzar el posicionamiento de Ibiza como destino que apuesta por la calidad y el equilibrio".

Estand propio y agenda profesional

Ibiza contará en la ITB 2026 con un estand propio de 102 metros cuadrados, ubicado en el Hall 2.1 / Stand 105, con la participación de ocho coexpositores entre ayuntamientos y empresas del sector turístico. En el marco de la feria, el Consell organizará un desayuno informativo con medios especializados alemanes el miércoles 4 de marzo a las 8.30 horas en Bravo Café, en Berlín. En este encuentro, el equipo institucional presentará la estrategia de turismo sostenible de la isla.

La ITB Berlin reunió en su última edición a más de 100.000 profesionales acreditados. La cita constituye uno de los grandes escaparates internacionales del sector turístico y una plataforma clave para afianzar la posición de Ibiza en el mercado alemán.