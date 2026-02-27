Ibiza y Formentera cerraron 2025 con más gasto turístico y un crecimiento moderado de visitantes

Las islas de Ibiza y Formentera, agrupadas para la elaboración de esta estadística como Pitiusas (el Govern todavía no segrega por islas según qué datos), cerraron el ejercicio de 2025 con un incremento del gasto turístico (lo que generan los visitantes en total durante sus estancias en las islas) y una evolución moderada en la llegada de visitantes, según el informe 'Moment econòmic de les Illes Balears' correspondiente a febrero de este año.

El gasto turístico total en las Pitiusas alcanzó los 4.548 millones de euros en 2025, frente a los 4.334 millones registrados en 2024, lo que supone un aumento del 4,9% interanual. El incremento se enmarca en un contexto de récord histórico para el conjunto del archipiélago balear, impulsado principalmente por el turismo internacional.

En cuanto a la llegada de visitantes, las Pitiusas registraron un crecimiento total del 1,2 % en 2025. El comportamiento fue desigual según el mercado de origen: mientras el turismo internacional aumentó un 5,2%, el mercado nacional descendió un 10,3% respecto al año anterior. En términos absolutos, Ibiza y Formentera recibieron 846.720 turistas nacionales.

El aeropuerto

En el ámbito del transporte, el tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Ibiza creció un 0,7% en 2025, alcanzando un nuevo máximo dentro de la serie histórica al superar, por segunda vez (la primera fue en 2024) la barrera de los nueve millones de viajeros. Por el contrario, el tráfico por vía marítima regular registró un descenso del 1,1% en noviembre, según los últimos datos disponibles que aporta esta estadística.

Turistas en un comercio de la zona de la Marina de Ibiza. / Vicent Marí

El sector productivo de la construcción también mostró una evolución significativa en las Pitiusas. En 2025 se visaron 853 viviendas, lo que representa un incremento interanual del 24,5%, situándose en niveles máximos de los últimos años.

En el conjunto de Baleares, el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 4,2% en 2024, por encima de la media nacional (+3,5%), encadenando cuatro años con un avance superior al del conjunto de España.

Seguridad Social y autónomos

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 2,5% en enero de 2026 con respecto al mismo mes del año pasado en el régimen general y un 2,3% entre los autónomos, mientras que la inflación se situó en el 2,4% interanual al inicio de 2026.

En Mallorca, el gasto turístico alcanzó los 16.867 millones de euros en 2025, un 4,3% más que el año anterior, con un crecimiento total de visitantes del 1,4%. En Menorca, el gasto se situó en 1.990 millones de euros, con un incremento interanual del 7,4%, mientras que la llegada de turistas aumentó un 5,9%, el mayor avance relativo entre las islas.

El informe refleja así una evolución diferenciada entre territorios insulares de la Comunidad Autónoma, con incrementos del gasto en todas las islas y comportamientos desiguales en la llegada de visitantes según el mercado de origen