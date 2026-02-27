Ibiza espera un fin de semana nublado y de posibles lluvias

El último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un fin de semana mayormente nublado en las Pitiusas, con temperaturas suaves y escasas probabilidades de lluvia, aunque se incrementa ligeramente hacia el domingo.

El viernes Ibiza se ha despertado con cielos cubiertos durante todo el día, con temperaturas que han oscilado entre los 9 grados de mínima y los 16 grados de máxima. La sensación térmica se mantendrá cercana a los 13 grados.

El viento sopla del sureste a 15 kilómetros por hora, sin registrar rachas significativas, mientras que la humedad relativa se va a mantener elevada, entre 70 y 100%, durante toda la jornada. El índice ultravioleta máximo alcanzará un valor de 3, por lo que se recomienda protección moderada si se realizan actividades al aire libre.

Sábado

El sábado continuará con cielos muy nubosos, con intervalos de nubes que cubrirán la mayor parte del día. La temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima llegará hasta los 18 grados, con sensación térmica estable en torno a los 17 grados.

El viento del sureste a 15 kilómetros por hora mantendrá la brisa constante, con humedad relativa entre 60 y 100%. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que sugiere un día seco aunque gris.

Domingo

El domingo se espera nuboso con posibilidad de intervalos nubosos y algunas lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde, con una probabilidad de precipitación del 20%. La mínima será de 8 grados y la máxima de 17 grados, con sensación térmica similar a la temperatura real.

Los vientos cambiarán a noreste a 15 kilómetros por hora, y se prevén rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La humedad relativa se situará en torno al 100%, lo que puede generar sensación de mayor frescura en el ambiente.

El fin de semana en Ibiza y Formentera estará marcado por cielos grises y temperaturas agradables, una predicción ideal para quienes busquen actividades al aire libre sin temperaturas extremas, aunque conviene llevar abrigo ligero y paraguas para posibles lluvias aisladas del domingo.