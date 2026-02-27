Sefa Pérez se despide del Café Vista Alegre: "Aquí hemos conocido a príncipes árabes y actores de todo el mundo"

"Hemos vivido de todo, he visto toda la transformación del pueblo de Sant Joan", cuenta María Josefa Pérez Marí, conocida por todos como Sefa, sentada en su "mesa de siempre" del Café Vista Alegre, recordando que el 30 de noviembre el histórico local de la calle principal de Sant Joan de Labritja ha atendido al público por última vez. Tras casi 90 años de historia —47 bajo su dirección— el café baja la persiana definitivamente. Ella se jubila y el espacio ya está en obras para transformarse para la nueva etapa, pero la memoria permanece intacta.

La historia del lugar se remonta incluso a antes de su apertura oficial. En 1926, la familia compró el edificio y en 1942 sus abuelos, José —'Pep'— y María Pepa, levantaron el negocio. "Se inició siendo pensión, café y tienda de comestibles", recuerda Sefa. Tras la muerte prematura de su abuelo, su abuela quedó al frente del mismo, "lo mantuvo por necesidad, pero también porque le gustaba y por los clientes". En aquellos años, Vista Alegre era mucho más que un bar: el médico del pueblo, el practicante y el maestro vivían en la pensión porque no existían casas de alquiler. Además, el café siempre ha sido "hogar, refugio y centro social" para todos sus clientes, explica su dueña.

Josefa en su escritorio en el café Vista Alegre / Valeria Videgain

La tradición ha continuado de generación en generación. Sus padres, Carmen y Fernando, siguieron con el negocio y más tarde lo hicieron Josefa y su hermano. "Yo nací aquí arriba del café, y llevo 47 años manejándolo". "Toda una vida", agrega con una mezcla de orgullo y melancolía.

Una despedida difícil

Cerrar no ha sido sencillo, con lágrimas en los ojos, Sefa reconoce que la decisión pesa. "Nos ha costado muchísimo tomarla, esto ha sido siempre un negocio familiar", señala antes de explicar que le toca jubilarse y que su hijo ha decidido tomar otro camino lejos del Vista Alegre. Por su parte, tambien cuenta que lo que más le duele es despedirse del vínculo cotidiano con la gente. "Los clientes son como familia, los veo todos los días, los conozco de hace años, son amigos". Aun así, añade con serenidad: "Tampoco se puede vivir de recuerdos. La vida sigue" concluye.

Foto antigua de vecinos de Sant Joan en Vista Alegre / Valeria Videgain

Desde que se ha anunciado el cierre, el teléfono de Josefa no ha dejado de sonar. "Me han llamado clientes de todas partes diciendo: 'No me lo puedo creer, Sefa'. Y yo les digo: 'Pues sí, créetelo'". Algunos celebran su merecido descanso y otros sienten la pérdida como propia, indica.

Un cruce de mundos

Vista Alegre ha sido durante décadas un cruce de mundos: "En este bar siempre se han mezclado todos: los del pueblo, los hippies, los extranjeros... y siempre se han llevado todos bien", aclara. Además, entre 1975 y principios de los noventa, Sefa asegura que vivió "la época más bonita", ya que por el bar pasaban muchos viajeros que contaban historias y le informaban sobre lo que sucedía en otros lugares del mundo. Sumado a ello, asegura que también han pasado personalidades conocidas. "Hemos conocido a príncipes árabes, princesas, actores españoles y extranjeros", apuntando entre ellos, Mick Jagger, Valentino Garavani, Kate Moss y Pocholo Martínez-Bordiú. Asimismo complementa: "Vino mucha gente con nombre y mucha con una cultura muy importante".

El cuaderno que fue “nuestro Facebook”

En cuanto a las anécdotas innumerables que tiene el lugar, Josefa hace mención especial a los años setenta y afirma que "siempre han ganado las situaciones positivas" y que "los conflictos han sido pocos". En mitad de la sala ahora vacía y en construcción, saca un cuaderno de 1975 lleno de mensajes, dibujos y anuncios. "Este era nuestro Facebook de aquella época", explica. Allí se escribían cumpleaños, nacimientos, ventas y fiestas, "la gente venía a leer qué evento se venía", añade. Muchos de los mensajes eran de extranjeros que vivían en casas de campo."Aquí estaba el único teléfono del pueblo", indica ants de remarcar que era la forma que todos tenían de comunicarse en aquel entonces. Incluso la primera televisión de Sant Joan estuvo en el café.

Josefa con su cuaderno de 1975 / Valeria Videgain

También rememora los inicios del mercadillo hippie de Punta Arabí. "Cuando empezaron, luego venían aquí y vendían lo que les quedaba, mostraban su arte en el cuaderno y nosotros nos sentábamos con ellos". Sefa resume la esencia del lugar con una frase sencilla: "Después de trabajar nos quedábamos con los clientes tomando algo, cosas que ahora no pasan". Por otro lado, Sefa no se olvida del equipo humano que sostuvo el negocio durante décadas y lo define como "equipo y familia". Han pasado incontables trabajadores por el lugar, algunos estuvieron hasta 17 años y se se han jubilado allí: "Sin ellos no podríamos haber llevado adelante Vista Alegre", remarca.

Equipo, transformación y nuevos comienzos

En paralelo, ha sido testigo de la transformación del pueblo. "Antes era un pueblo de mañanas y no sé por qué razón ha cambiado, la gente es otra", afirma. Aun así, destaca que tuvo la suerte de convivir y mantener amistad con los "verdaderos hippies", los de toda la vida.

Mensajes y dibujos de clientes en los años setenta / Valeria Videgain

El espacio no quedará vacío. Allí abrirá un centro de salud y bienestar con yoga, pilates y terapias, mientras su primo proyecta un restaurante al lado. "Continuaremos físicamente aquí y por ese lado estoy feliz porque seguiremos relacionados con los amigos y la gente del pueblo", apunta. Por último, sostiene que "la gratitud de los clientes" fue el motivo principal por lo que han mantenido las puertas abiertas durante casi nueve décadas.