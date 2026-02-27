Marí Mayans, la cocinera Cati Marí, la Escola d'Hosteleria y los GorTeam, premiados de Ibiza en Horeca

La organización de Horeca Ibiza y Formentera, que se celebrará del miércoles 4 al viernes 6 de marzo, ha publicado la lista completa de profesionales y entidades que recibirán los homenajes de su quinta edición. Tras anunciarse hace semanas el reconocimiento al chef y empresario Rafa Zafra, ahora se conocen los nombres que completan el cuadro de honor, destacando a quienes representan la excelencia en el sector hostelero pitiuso.

En la categoría Producto Emblemático, la organización ha distinguido a la Familia Marí Mayans por su impulso y preservación de las auténticas Hierbas Ibicencas. El premio al Compromiso Hotelero recae en la Familia Marí, del Hotel Torre del Mar, por combinar innovación con la hospitalidad tradicional de Ibiza.

Cati Marí, de Es Rebost de Can Prats, se lleva el reconocimiento a la Cocina Popular, mientras que la Familia Tur, de Cafés Ibiza, recibe el galardón al Desarrollo y Distribución por consolidarse como infraestructura clave en la distribución en las Pitiüses.

En formación, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) obtiene un homenaje por profesionalizar el sector. La Pimeef logra el premio al Compromiso con la Restauración, y en comunicación los reconocidos son Clara Rodríguez y José Hidalgo, de GorTeam.

Respecto a Rafa Zafra, la organización ha subrayado que se trata de un "homenaje muy merecido por su compromiso con la evolución de la cocina en Ibiza, una cocina honesta, elegante y de profundo respeto por el producto, siendo un claro ejemplo para todos", según el director de Horeca Baleares. El acto de reconocimientos tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 13 horas en el recinto ferial Fecoev.

La feria de Horeca pasada. / J.A. Riera

Un escenario lleno de actividad

El miércoles 4 de marzo el escenario acogerá showcookings de alumnos de la EHIB, cocina tradicional, la sesión Fusión Líquida de Kike Bayano (Coca-Cola), el II Concurso a la Tortilla de Patata Roja Ibicenca Creativa, el arte del espeto en el Mediterráneo y el I Concurso Mejor Hamburguesa, patrocinado por The Suite Burger, Ibifood Alimentación Gourmet y Hamburguesas Eizaguirre.

El jueves 5 incluirá el IV Concurso Pizza Gourmet (Le 5 Stagioni), la actividad 'Cócteles de café para sorprender a tus clientes' de Nespresso, y las charlas 'Cocina honesta' y 'Comer en La Barrita'.

El viernes 6 destacarán mesas redondas sobre el futuro de la hostelería, varios showcookings, la charla 'El bosque como despensa sostenible para la cocina del futuro' y el IV Concurso Cocina con Pescado Popular, patrocinado por la conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural y Peix Nostrum.

Horeca Ibiza 2026 ocupará más de cinco mil metros cuadrados en el recinto ferial Fecoev y reunirá a centenares de expositores con novedades en productos, equipamiento, tecnología y servicios. El director comercial de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, asegura que "Horeca Ibiza se ha consolidado como una herramienta real de trabajo para el sector. No es solo un escaparate, es el lugar donde los profesionales vienen a preparar la temporada, conocer tendencias y generar oportunidades de negocio".

Córcoles ha destacado que la organización ha reforzado tanto el programa del escenario como los homenajes y mesas redondas, y añadió: "Ibiza es una de las sedes con mayor proyección dentro del calendario Horeca y volverá a demostrar la fortaleza y el nivel profesional de la hostelería de la isla".

Horeca Ibiza 2026 cuenta con el patrocinio institucional del Govern de les Illes Balears, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Ibiza, junto a Nespresso Professional, y colabora con Balearia, Ascaib, Ferib y EHIB.