Adiós al Flower Power de las fiestas de Sant Josep, en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este jueves el programa oficial de las Fiestas de Sant Josep 2026, que volverán a desplegar actividades deportivas, culturales, musicales, tradicionales y familiares entre marzo y abril, con un regreso destacado: la recuperación del XXVIII Sant Pepe Rock, que tendrá como cabeza de cartel a Mägo de Oz. Eso sí, desaparece el emblemático Flower Power, del que no hay ni rastro en el programa. Des de Sant Josep destacan que se ha sustituido esta fiesta por el festival de Rock, que se celebrará el 28 de marzo y, como ya pasaba con el Flower Power, tendrá una versión infantil.

El alcalde, Vicent Roig, ha subrayado que estas fiestas son "una de las citas más importantes del calendario" del municipio, "un momento de reencuentro y orgullo", y ha agradecido la implicación de entidades y asociaciones: "Sin el trabajo y la dedicación de las asociaciones, estas fiestas no serían lo que son".

Por su parte, la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a las propuestas del programa: "Hemos preparado un programa pensado para todas las edades, con propuestas culturales, deportivas, musicales y familiares".

Domingo 8 de marzo

Campeonato de Ibiza de pesca submarina por equipos y torneo de street fútbol.

Viernes 13 de marzo

Inicio oficial de las fiestas con torrada popular y pregón, que este año correrá a cargo de Sor Antònia Tur Ribas, seguido del concierto de Bluesmàfia i es Saligardos.

Sábado 14 de marzo

Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp, en la zona peatonal del centro de la localidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de marzo en casamajora.blogspot.com. Habrá ballada popular, comida colectiva y música en directo durante todo el día con Bluesmàfia electroacústic, Groovy Brothers, Los del Varadero, dj Trapella y Dalton Bang, además de la Charanga del Mono. Ese mismo sábado se celebrará también la XXV CRI sa Talaia de Sant Josep, junto a representaciones teatrales, torneos deportivos y otras actividades populares.

Jueves 19 de marzo

El día grande, que incluirá misa solemne y procesión, actuaciones folclóricas, zona infantil, vermut musical en los establecimientos del pueblo, el espectáculo familiar Mr. Golosina, el concierto 'Ànima llatina' de la Banda Municipal y una tarde de humor con Agustín El Casta, que terminará con un videomapping en la fachada de la iglesia.

Sábado 28 de marzo

Se celebrará el Sant Pepe Rock, que devolverá el ambiente rockero al centro del pueblo, con música en directo en los locales desde la tarde y una gran noche de conciertos junto al ayuntamiento con D-Ramones, Sober y Mägo de Oz.

El programa se completará con cine, exposiciones, torneos de pádel, ajedrez y tiro con arco, excursiones, actividades para personas mayores, jornadas familiares y conciertos, entre otras propuestas, hasta el mes de abril.