Detenidos tres patrones de pateras en Ibiza tras una espectacular persecución en el mar

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza y de la Guardia Civil han detenido esta semana a tres hombre de origen argelino como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Las detenciones se produjeron tras la interceptación de dos embarcaciones tipo patera que transportaban migrantes desde las costas argelinas hasta las Pitiusas. Según ha informado la Policía, una de las embarcaciones tenía como objetivo dejar a los migrantes en las islas y regresar posteriormente a su punto de origen para continuar realizando travesías.

La primera patera fue localizada por el Grupo de Aviones de la Guardia Civil durante un vuelo de vigilancia marítima en la zona sur de Baleares, coordinado por el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECOR VIGMAR). Se trataba de una embarcación de fibra de cinco metros de eslora con diez inmigrantes a bordo, todos ellos adultos de origen argelino.

La patera llegó a la playa de ses Figueretes, en la ciudad de Ibiza. Gracias a las imágenes obtenidas por la Guardia Civil y a la posterior labor de investigación de la UCRIF, que analizó la posición y comportamiento de los tripulantes durante la travesía, se logró identificar y detener al patrón. Los tres arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de favorecer la inmigración irregular.

La segunda patera, considerada por los investigadores como de mayor impacto para las redes de tráfico de personas, fue interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a seis millas al sur de Formentera. En ella viajaban 14 inmigrantes, todos argelinos. En el momento de la intervención fue identificado el patrón de la embarcación y, posteriormente, agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional lograron identificar a un segundo patrón tras diversas gestiones de investigación.

Según explican las fuerzas de seguridad, este tipo de embarcaciones están diseñadas para realizar viajes rápidos entre Argelia e Ibiza o Formentera y regresar con celeridad aprovechando las condiciones meteorológicas favorables. De este modo, las organizaciones criminales maximizan beneficios, ya que pueden reutilizar la misma embarcación en varias ocasiones y reducir costes operativos. Además, al acortarse la duración del trayecto incrementan el precio que cobran a los migrantes por la travesía.