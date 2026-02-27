El Consell, en proceso de analizar alegaciones

Los técnicos del Consell de Eivissa se encuentran ahora analizando las alegaciones que se han presentado al acuerdo de la Ciotupha de suspensión parcial de la vigencia de las Normas Subsidiarias y de aprobación inicial de las Normas Provisionales de Planeamiento de Sant Josep, adoptado a mediados del pasado mes de diciembre.

«Hemos constatado que existen siete alegaciones de varios vecinos o interesados en esta zona (junto a otras 200 que no tienen nada que ver)». Desde la institución apuntan que, «como todas, serán analizadas y respondidas». Y el criterio general tampoco arroja novedades:«Todas las cuestiones de detalle se dejan para el futuro PGOU (Plan General de Ordenación Urbana de Sant Josep). No obstante si alguna de ellas se entra al caso concreto en la tramitación de estas Normas Provisionales», como es el caso del recurso judicial presentado por el despacho Soriano i Piqueras, «se hará respondiendo al interés general que requiere cualquier modificación de normas».

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Sant Josep, por su parte, se limita a indicar que el recurso «se tendrá que ver y analizar. No solo por el Ayuntamiento, sino también por el Consell».n