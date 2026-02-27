El Consell de Ibiza bate récord de menores extranjeros a su cargo: "Estamos totalmente desbordados"

La reactivación esta semana del fenómeno migratorio hacia las Pitiusas, con la llegada de 17 pateras y casi 300 migrantes a bordo en apenas tres días, ha vuelta tensar sobremanera la capacidad de acogida de las instituciones insulares, hasta el punto de que el Consell de Ibiza advierte de que su servicio de menores se encuentra "totalmente desbordado".

Así lo denuncian desde la institución a Diario de Ibiza, y detallan que esta semana se han hecho cargo de otros nueve menores extranjeros no acompañados. La cifra total asciende así a 119, superando por dos el récord anterior, situado en 117. En total, el Consell ibicenco tiene a su cargo a 218 menores.

"El servicio de menores está totalmente desbordado, la mayor parte de la jornada se la pasan gestionando la búsqueda de espacios y personal y en labores de logística", explican las mismas fuentes, que lamentan que "no es justo que en vez de poder estar centrados en la atención que los menores tutelados merecen, se tenga que estar pendientes de gestionar entradas masivas sin que haya espacios ni personal". "Porque, además, las llegadas no son previsibles ni vienen ordenados. Llegan cuando llegan y obligan a dejar lo que hacías para atender lo urgente", recalcan.

Después de cinco semanas de tregua en la ruta argelina debido a las sucesivas borrascas que han azotado al territorio español, las mafias se han apresurado a volver en poner en marcha sus lucrativos negocios de alquiler de pateras aprovechando la meteorología favorable.

267 euros por plaza y día

Tras el preceptivo cribaje que se hace a todos los migrantes cuya mayoría de edad no está clara, el Consell de Ibiza se ha hecho cargo, por el momento, de otros nueve menores extranjeros migrantes no acompañados, ya que la normativa vigentes establece que son los Consells los que tienen que hacerse cargos de su manutención.

Hace casi un año, el Consell ibicenco adjudicó 32 plazas, distribuidas en cuatro lotes, del servicio público de acogimiento residencial destinado a personas menores de edad extranjeras no acompañadas en situación de guarda o tutela por la institución.

El valor estimado del contrato superaba los 13,5 millones de euros y se concibió en base a los cálculos realizados por el Consell sobre el dinero que necesita destinar para asumir estas responsabilidades. El resumen de dichas estimaciones, realizadas por el departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell, eran los 267 euros que tasaban por plaza y día. Siguiendo esta valoración, el coste mensual actual para el Consell rozaría ya el millón de euros, concretamente unos 954.000 euros.

Siempre según los cálculos realizados por el Consell insular, y que quedaron plasmados en la mencionada licitación que se adjudicó a la Fundación SAMU, se calculaban unos 80.000 euros anuales de manutención por menor, de los que tres cuartas partes iban destinados a gastos de personal. Cada lote, previsto para ocho menores, incluía la contratación de un director, cuatro educadores sociales, cuatro auxiliares técnicos educativos, un mediador intercultural, un psicólogo y cinco controladores.

Petición de ayuda al Gobierno

Además, por cada menor se estimaban 600 euros mensuales en alimentación y otros 625 euros por alquiler del inmueble, así como 99 euros mensuales en transporte, 95 euros en ropa y calzado, 90 euros en limpieza y mantenimiento, 20 euros en suministros y 111 euros entre higiene, salud o seguros.

Desde el Consell vuelven a reclamar más ayuda al Gobierno nacional y se quejan de que no tengan que hacerse cargo únicamente de las pateras que tocan tierra en Ibiza, las menos de las que llegan a las Pitiusas, sino también de las que son rescatadas en alta mar.

"No nos parece bien que el Consell tenga que asumir la tutela de los menores que son rescatados en toda la franja sur del Mar Balear sin que el Estado se preocupe de absolutamente nada", denuncian. Precisamente, durante la madrugada del pasado miércoles, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil remolcaron hasta Ibiza a una patera con 30 migrantes que se encontraba 44 millas al este de la isla, según informó Delegación de Gobierno.