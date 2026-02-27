El Consell de Ibiza pedirá competencias del Ibavi para sacar más viviendas protegidas al mercado

El conseller de Unidas Podemos (UP), Óscar Rodríguez, ha protagonizado este viernes una insólita imagen al recibir las alabanzas del equipo de gobierno del PP, e incluso de Vox, por sus propuestas de impulso a la vivienda en Ibiza. A raíz de la moción que ha presentado Rodríguez en la sesión plenaria celebrada este viernes, el Consell reclamará al Govern balear la gestión de algunas responsabilidades que ahora dependen del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). Eso sí, el vicepresidente del Consell y responsable del departamento de Territorio, Mariano Juan, ha advertido de que estas medidas no van a convertirse en la panacea que acabe con el grave problema que sufre la isla.

A partir del paquete de iniciativas planteado por el conseller de UP, el pleno negociará con el Ibavi la firma de convenios para asumir el derecho de tanteo y retracto en las transacciones de viviendas y terrenos, así como en el caso de edificios plurifamiliares enteros, que lleven a cabo los considerados como grandes tenedores. Esta es una posibilidad que ya se contempla en Balears y que permite a la Administración autonómica arrogarse la prioridad en estas operaciones de compraventa, normalmente entre bancos y fondos de inversión, para dar prioridad al parque público de vivienda.

Igualmente, el Consell propondrá a los ayuntamientos que recurran a este mismo derecho de tanteo y retracto, ya que, según ha destacado Juan, puede interesarles a la hora de adquirir terrenos con estructuras abandonadas para destinarlas a vivienda pública. El pleno también ha respaldado la propuesta de UP para que se cree un servicio de acompañamiento tanto para las personas que buscan vivienda como para los propietarios que recelan de sacar sus casas al mercado residencial. Rodríguez también ha recibido el respaldo mayoritario para que, a través de los convenios con el Ibavi, pueda adquirirse vivienda desocupada para destinarla al parque público.

Sólo cinco grandes operaciones

Mariano Juan ha destacado la viabilidad de asumir estas iniciativas desde el Consell, pero también ha detallado que, en los últimos cuatro años, solo se han llevado a cabo cinco transacciones entre grandes tenedores en Ibiza, cuatro de ellas para la compra de vivienda y otra de un edificio de apartamentos entero. También ha señalado que solo existen 16 pisos vacíos en la isla susceptibles de ser adquiridos por esta vía, frente a 461 en el conjunto de Balears.

El equipo de gobierno también ha valorado otra propuesta de UP para que el Consell se haga cargo de la gestión del programa Lloguer Segur del Ibavi, dados los escasos resultados que ha tenido en la isla. No obstante, Juan ha precisado que no podían votar a favor de este punto porque están a la espera de las modificaciones que llevará a cabo el Govern para que se adapte a la realidad de Ibiza. Entre otras novedades, se prevé que las propietarias de casas recién desalojadas de okupas o inquiokupas también puedan beneficiarse de este programa, según Juan.

"Es una moción positiva que se ha trabajado y nos colocaría como Consell pionero en materia de vivienda", ha elogiado Juan dirigiéndose a Rodríguez. El PSOE ha votado favorablemente los nueve puntos planteados por Rodríguez, mientras que el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, se ha mostrado de acuerdo con todos ellos, pero solo ha votado dos, porque advierte de que no hay dinero suficiente para asumir todas las gestiones planteadas por UP.

Senador por Formentera

El pleno del Consell también ha respaldado mayoritariamente la moción presentada por el PSOE para que Formentera cuente con un senador propio y deje de compartirlo con Ibiza.

Tanto la portavoz del PSOE, Elena López, como Óscar Rodríguez han reprochado que, hace dos semanas, el PP se abstuviera inicialmente en el Congreso contra la reforma constitucional que iba a permitir esta representación propia para la menor de las Pitiüses, pese a que ya fue acordada desde el Parlament balear.

Por su parte, Díaz de Entresotos se ha quedado solo rechazando la propuesta porque su partido rechaza que aumente el gasto público en cargos políticos.