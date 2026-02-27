Medalla de Oro de Ibiza para el Centre Cultural de Sant Carles por el Festival de Música y Concurso de Piano internacionales

El Consell de Ibiza aprueba por unanimidad, en la sesión plenaria celebrada este viernes 27 de febrero, la concesión de la Medalla de Oro de la institución al Centre Cultural de Sant Carles en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución decisiva a la proyección cultural de la isla a través del Festival Internacional de Música d’Eivissa y del Concurso Internacional de Piano.

El conseller de Presidencia, Salvador Losa, destaca que desde su creación en 1987, el festival y el concurso se han consolidado como uno de los acontecimientos musicales de referencia a escala internacional y como el certamen más antiguo de Baleares. En estas casi cuatro décadas se han celebrado 26 ediciones, con más de 350 conciertos y sesiones, y han participado 1.092 pianistas procedentes de 59 países de todo el mundo. Asimismo, el jurado ha contado con miembros de 24 nacionalidades, reforzando el carácter internacional del evento.

Un festival internacional

El Centre Cultural de Sant Carles ha convertido este núcleo rural en un punto de referencia para la música clásica, proyectando el nombre de Ibiza en el exterior y contribuyendo a diversificar la oferta cultural de la isla. El festival y el concurso sirven además como plataforma de impulso para jóvenes talentos y han atraído a figuras de reconocido prestigio internacional.

La iniciativa fue impulsada por Jaume Ferrer, fundador del festival y del concurso, quien con perseverancia y compromiso logró consolidar un proyecto cultural que ha marcado a varias generaciones. El reciente fallecimiento de Jaume Ferrer Marí, el pasado mes de noviembre, deja una profunda huella en la vida cultural de Ibiza.

Con esta distinción, la máxima institución insular reconoce no solo la calidad artística y el prestigio alcanzado, sino también la labor continuada de promoción cultural, educativa y social desarrollada desde Sant Carles durante casi cuarenta años.

En la misma sesión plenaria también se da cuenta de la aprobación, el pasado 2 de febrero, de los Premios al Mérito Ciudadano correspondientes a la edición de este año que recaen en Maria Marí Marí, Joan Serra Tur, los servicios de emergencia que actuaron durante la dana de octubre de 2025 en Ibiza y la Associació de Vesins de Corona.

Tanto la Medalla de Oro como los Premios al Mérito Ciudadano se entregarán en el acto oficial de honores y distinciones del Consell de Ibiza, previsto para el próximo 17 de abril en el Centre Cultural de Jesús.