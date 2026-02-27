Un conocido dj en Ibiza vuelve a ser papá

El verano en Ibiza siempre deja titulares, pero esta vez la noticia no tiene que ver con fiestas multitudinarias ni sesiones inolvidables, sino con una llegada muy especial. David Guetta ha vuelto a convertirse en padre y ha emocionado a sus millones de seguidores al presentar públicamente a su bebé.

"Bienvenido al mundo, Skyler"

El reconocido dj y productor francés compartió en sus redes sociales varias imágenes familiares acompañadas de un mensaje breve pero cargado de significado: “Bienvenido al mundo, Skyler. El secreto más hermoso que hemos guardado”.

En las fotografías se puede ver al artista junto a su mujer y sus hijo mayor, todos abrazando con ternura al recién nacido. La escena, íntima y llena de complicidad, ha generado una ola de felicitaciones por parte de fans, amigos y compañeros de la industria musical.

Un secreto guardado con discreción

La pareja había mantenido el embarazo en la más estricta privacidad. Fiel a su estilo reservado en lo personal, el dj ha sorprendido a todos revelando la noticia solo tras el nacimiento del pequeño Skyler.

Las imágenes transmiten felicidad absoluta y muestran el lado más familiar del artista, acostumbrado a llenar estadios y liderar festivales internacionales desde Ibiza hasta Las Vegas.

Un momento dulce para el artista

La llegada de Skyler marca una nueva etapa en la vida del productor, que atraviesa uno de los momentos más sólidos tanto a nivel profesional como personal. Convertido en uno de los djs más influyentes del mundo, ahora suma una alegría más a su faceta más íntima: la de padre orgulloso.

El artista francés contará este verano con su habitual residencia en Ushuaïa Ibiza todos los lunes y en UNVRS todos los viernes.