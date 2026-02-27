Discotecas
De David Guetta a Louie Vega: [UNVRS] desvela el cartel de la residencia de Carl Cox para el verano 2026 en Ibiza
Desde el 21 de junio, 16 domingos con noches conceptuales de house y disco combinadas con una serie de encuentros inéditos
Carl Cox y [UNVRS]han dado a conocer este viernes el line-up principal de artistas que acompañarán al dj británico en su residencia durante el verano 2026. El anuncio confirma una programación de 16 domingos, presentada como una sucesión de "momentos históricos", con dos maratones 'All Night Long', noches conceptuales dedicadas al house y al disco, y una serie de back to back inéditos.
Según informa The Night League, la temporada arrancará el 21 de junio y culminará el 4 de octubre, con dos noches a solas con Carl Cox: tanto la apertura como el cierre de esta residencia quedarán en manos exclusivas del propio artista.
El comunicado destaca dos fechas señaladas por su enfoque conceptual. El 26 de julio se celebrará la 'House Night' oficial de la residencia, que culminará con el anunciado Carl Cox back to back David Guetta, descrito como una unión inédita "a nivel mundial". El 13 de septiembre, la sala principal acogerá la 'Disco Night', con Souldynamic y Dimitri From Paris antes de cerrar con Carl Cox back to back Louie Vega, también presentado como un encuentro histórico.
Además, The Night League subraya una colección de back to backs inéditos que formarán parte del verano. Carl Cox junto a: Dennis Cruz, Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Nicole Moudaber y Chris Stussy. En la misma programación se incluye también el encuentro Sasha B2B John Digweed, definido como una cita entre dos referentes del sonido progressive.
Junto a estos nombres y formatos, el line-up anunciado para las 16 fechas suma artistas como Alan Fitzpatrick, Anna Tur, Ben Sterling, Brina Knauss, CamelPhat, Chelina Manuhutu, Chris Stussy, Clüb De Combat, Dennis Cruz, Dimitri From Paris, Honey Dijon, Ilario Alicante, John Digweed, Karretero, Loco Dice, Luciano, Mariano Mellino, Miss Monique, Mita Gami, Nicole Moudaber, PAUZA, Richie Hawtin, Skepta, Souldynamic, SYREETA, Tini Gessler y Victoria Whynot, con "más artistas aún por anunciar".
La compañía señala que las mesas VIP y las entradas ya están a la venta en unvrs.com.
El line-up de Carl Cox en [UNVRS]
- 21 de junio: Carl Cox All Night Long y más
- 28 de junio: Ben Sterling, Carl Cox y más
- 5 de julio: Anna Tur, Richie Hawtin, Carl Cox y más
- 12 de julio: Karretero, Carl Cox B2B Chris Stussy y más
- 19 de julio: Victoria Whynot, Chelina Manuhutu, CamelPhat, Carl Cox y más
- 26 de julio: Carl Cox B2B David Guetta y más
- 2 de agosto: SYREETA, Skepta, Carl Cox y más
- 9 de agosto: Tini Gessler, Ilario Alicante, Luciano, Carl Cox y más
- 16 de agosto: Clüb De Combat, Miss Monique y más
- 23 de agosto: PAUZA, Carl Cox B2B The Martinez Brothers y más
- 30 de agosto: Brina Knauss, Honey Dijon, Carl Cox B2B Joseph Capriati y más
- 6 de septiembre: Marcelo Mellino, Sasha B2B John Digweed, Carl Cox y más
- 13 de septiembre: Souldynamic, Dimitri From Paris, Carl Cox B2B Louie Vega y más
- 20 de septiembre: Karretero, Mita Gami, Loco Dice, Carl Cox B2B Dennis Cruz y más
- 27 de septiembre: PAUZA, Alan Fitzpatrick, Carl Cox B2B Nicole Moudaber y más
- 4 de octubre: Carl Cox All Night Long y más
