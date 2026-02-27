Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Record de migrantesIndignación taxistasDesbandada pleno Sant Antoni
Argy y Artbat vuelven a encontrarse en Hï Ibiza con una residencia de cuatro fechas

La residencia incluirá estreno de música inédita y sets extendidos

Será su primer gran proyecto conjunto desde 'Tibet', estrenada en 2022

Argy y ARTBAT vuelven a encontrarse en Hï Ibiza con una residencia de cuatro fechas.

Argy y ARTBAT vuelven a encontrarse en Hï Ibiza con una residencia de cuatro fechas. / Instagram

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Argy y Artbat han anunciado una residencia única en Hï Ibiza con cuatro fechas consecutivas los jueves de mayo. La compañía The Night League presenta esta propuesta como un encuentro creativo "destinado a convertirse en uno de los grandes hitos" de la temporada 2026 en la isla.

El proyecto se plantea como algo más que una sucesión de actuaciones: la organización lo define como una residencia con identidad propia y una narrativa artística concebida específicamente para Ibiza. En el centro de la colaboración figura una nueva producción conjunta, que supone el primer reencuentro de ambos artistas en el estudio desde el lanzamiento de 'Tibet' en noviembre de 2022. Ese nuevo tema pondrá banda sonora a las cuatro noches y "crecerá en intensidad y simbolismo" a lo largo del mes hasta su lanzamiento oficial al día siguiente del closing party.

Las noches de apertura y cierre estarán marcadas por extensos sets back to back, "exclusivos para Ibiza", mientras que las dos fechas centrales permitirán que cada uno actúe en formato individual, antes de volver a confluir en un desenlace conjunto. The Night League describe el resultado como un "arco artístico coherente" que equilibra colaboración e individualidad.

La compañía señala que Argy llega a esta residencia en un momento de expansión creativa ligado a los universos New World y Neworld II, y cita temas como 'Tataki', 'Aria', 'Sierra' o 'Melodia' junto a Meduza, además de 'Voices in My Head' con Anyma, que han acumulado "cientos de millones de reproducciones" y "certificaciones Gold". Sobre Artbat, destaca que el dúo celebra una década de consolidación internacional, con reconocimientos como Mixmag Stars of the Year y Number 1 Best Selling Artists, además de lanzamientos como su remix de 'Return to Oz', 'Hollow' u 'Horizon', y colaboraciones con artistas como David Guetta, Armin van Buuren, CamelPhat o Vintage Culture.

The Night League añade que la relación de ambos con la compañía se ha reforzado con actuaciones como Ushuaïa Dubai Harbour Experience, donde ARTBAT presentaron Upperground y Argy celebró el lanzamiento de Neworld II, así como la participación de Argy en 2025 dentro de la residencia de Anyma en [UNVRS]. En 2026, concluye el texto, Hï Ibiza sigue desarrollando su narrativa Connecting Cultures, y la residencia de Argy & ARTBAT "encarna plenamente esta visión".

Argy, productor nacido en Grecia, llega a la residencia en un momento de fuerte proyección internacional, mientras que Artbat, dúo ucraniano formado en Kyiv, es uno de los nombres más reconocibles del techno melódico en el circuito global.

