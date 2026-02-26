Tráfico en Ibiza: las señales de 29 km/h de Cala de Bou no eran reglamentarias, según el informe policial

Las señales instaladas en Cala de Bou que prohibían circular a más de 29 kilómetros por hora eran "antirreglamentarias" y su colocación era "contradictoria con la norma genérica de tráfico sobre límites de velocidad", indica un informe de la Policía Local de Sant Josep fechado el 16 de noviembre de 2025, dos días después de que fueran ubicadas en la calle des Caló, y que ha sido desvelado en el pleno de este jueves por el edil del PSOE Vicent Roselló.

Lleva el título 'Deficiencias detectadas en la señalización de la calle des Caló', fue solicitado de oficio por la propia Jefatura de Policía, se le dio una prioridad "alta" y fue enviado al departamento de Obras Públicas dirigido por Vicent Torres. El informe es claro: "Dicha instalación no es acorde a lo que sostiene la actual normativa sobre tráfico y seguridad vial".

Torres niega que fueran ilegales

Pese a esa advertencia, el responsable de Obras Públicas niega que en ese informe se hable de que las llamativas señales fueran "ilegales" ni que hubiera que "retirarlas", y resta importancia a su contenido alegando que quien lo redactó se basó en el texto de una revista digital de la Dirección General de Tráfico, si bien sólo se utiliza en dos pequeños párrafos de un documento que tiene un total de cuatro páginas. En el informe se subraya que la señalización requerida en esa zona era de 30 Km/h y de que había que proceder a la "remoción" de las de 29 km/h.

“El 29 de diciembre se quitaron, no en enero [como afirma Roselló]; estuvieron sólo un mes y medio, desde el 14 de noviembre” Vicent Torres — Edil de Obras Públicas

Sólo podía ser rebajada en una decena de kilómetros, pero "en ningún caso" en unidades, según el informe. Torres, que mantiene que la señalización "cumple con el reglamento", también minimiza el tiempo que estuvo colocada: "El 29 de diciembre se quitaron, no en enero [como afirma Roselló]; estuvieron sólo un mes y medio, desde el 14 de noviembre". Eso sí, admite que se dieron cuenta de que provocaba un trastorno en los vehículos que captan las señales de tráfico y condicionan a ellas la conducción: "Notamos que los ordenadores de a bordo confundían 29 km/h con 20 km/h".

Torres sostiene que esa señalización fue "una campaña de concienciación" que dio buenos resultados: "Esos días no hubo ni un solo incidente de tráfico allí". Y que incluso salió rentable: primero, porque esas señales son reutilizables, y segundo, porque miles de personas leyeron esa noticia en los diarios digitales.

Por otra parte, el edil fue poco afortunado cuando se negó a responder a la pregunta, planteada por Roselló, de quién se ha hecho cargo de ese gasto: "Es una pregunta trampa; es como si pregunta a alguien si ha dejado de pegar a su mujer".