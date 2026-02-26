Los taxistas de Sant Josep, "indignados" con el alcalde por retrasar el inicio de los taxis estacionales

Una veintena de taxistas temporales asistieron este jueves al pleno de Sant Josep para no perderse la moción de control presentada por ARA Eivissa sobre la modificación del Plan de actuación en transporte público de viajeros en vehículo turismo para la temporada 2026. Tenían razones de sobra para estar allí: según explicó Josep Antoni Prats, concejal de esa formación, la junta local del Consistorio modificó el pasado 30 de enero el plan de actuación para el periodo de 2025 a 2028 que publicó el 11 de febrero de 2025 en el BOIB, de manera que ha cambiado las fechas de inicio para la temporada que se avecina.

Ese cambio afecta seriamente a los taxistas. Inicialmente se fijaron dos fechas de inicio de los turnos estacionales: uno de los turnos empezaba el 15 de abril, y el otro, el 1 de mayo de 2026. Pero tras la modificación introducida, el primero será ahora el 1 de mayo, y el segundo, el 15 de mayo. Es decir, habrá turnos más cortos.

Y eso ha enfurecido a los taxistas. Una veintena que forman parte de la Asociación Profesional de Taxistas de Sant Josep esperaron cinco horas a que en el pleno se tratara este asunto, lo que da una idea de hasta qué punto les preocupa. Uno de ellos, Carlos López, al acabar el pleno y durante el turno de preguntas del público, dijo, dirigiéndose al alcalde, Vicent Roig, que están "muy indignados" por el cambio introducido por el Ayuntamiento: "Muchas familias dependen de su decisión", le recordó, a la vez que apuntó a que les "discriminan" respecto a otros municipios de la isla donde se mantienen las fechas previstas para el inicio de las licencias temporales en 2026.

"No habrá suficientes taxistas"

López cree que "no habrá suficientes taxistas" para atender, por ejemplo, los openings de abril en discotecas del municipio como Hï (día 25) y la antigua Usuahïa (día 26), ni los movimientos del aeropuerto, situado en el municipio de Sant Josep, en ese periodo: "Nuestros asalariados, nuestros chóferes, están preocupados porque empezarán a trabajar más tarde que otros años". Y eso está empezando a tener consecuencias, pues algunos están siendo contratados en el resto de municipios de la isla, donde los propietarios de taxis les ofrecen dos semanas más de trabajo.

“Nuestros asalariados, nuestros chóferes, están preocupados porque empezarán a trabajar más tarde que otros años” Carlos López — Taxista

López lanzó otro reproche al alcalde: "Consulten un poco más a la calle y no sólo a una asociación de autónomos. Si ellos no quieren trabajar, nosotros sí". Lo decía este taxista porque Vicent Roig alegó que, para tomar la decisión de retrasar el comienzo de los taxis temporales, consultó a "cadenas hoteleras y a la federación de hostelería, que no ha contestado", así como a la "Federación de propietarios de taxis", además de analizar estadísticas de llegadas de vuelos, que, según el alcalde, caen en esa época.

"Hemos tomado esa decisión porque estamos muy seguros de que el servicio estará garantizado", aseguró el alcalde, que explicó que aún hay que esperar a la resolución de los 43 recursos que se han presentado a esa modificación. A preguntas del edil de ARA, Roig afirmó que no necesitaban ningún informe jurídico o técnico que avalara la modificación del plan estacional. Tampoco le preocupa que otros ayuntamientos de la isla mantengan las fechas previstas.

Por otra parte, el pleno aprobó inicialmente la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana, que el equipo de gobierno quiere que este mismo verano pueda penalizar "al que vende y al que compra en la venta ambulante, incluso al que usa un taxi pirata, no sólo al conductor". Regulará así "nuevas formas de incivismo" que no contempla la actual ordenanza.