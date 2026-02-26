OFERTA FLASH
Día de la Mujer
Santa Eulària no tendrá un manifiesto institucional pactado para el 8M: "Era poco ambicioso"
PSOE y Unidas Podemos se abstienen y votan a favor de otra propuesta.
Este año será el primero en el que Santa Eulària no contará con un manifiesto institucional pactado para el 8M. El pleno del Consistorio aprobó la propuesta con los únicos votos a favor del equipo del gobierno, del PP.
Vox votó en contra y PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron porque votaron su propia propuesta. Ambas agrupaciones señalaron que el manifiesto del PP era "poco ambicioso". "Parece diseñado para no molestar a nadie y no para transformar", criticaron.
"Han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de otro texto y la respuesta fue que tenían uno diferente", reprochó el equipo de gobierno, desde el que se acusó a la oposición por confundir el 8M y el 25N.
