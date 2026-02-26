Sant Antoni reserva plazas de aparcamiento para clientes de farmacias

El pleno municipal de Sant Antoni aprueba de manera definitiva la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, una reforma que permitirá a las farmacias disponer de una plaza de estacionamiento reservada exclusivamente para sus clientes. El expediente sale hacia adelante gracias al apoyo unánime de todas las fuerzas políticas presentes en el Consistorio.

Estas plazas facilitarán la parada momentánea de vehículos por un tiempo máximo de 15 minutos, tanto durante el horario habitual de apertura como cuando la farmacia se encuentre de guardia.

Asimismo, la modificación incluye cambios en el artículo 35 de la ordenanza, que amplía de cinco a 15 días el plazo máximo que un vehículo puede permanecer estacionado en un mismo punto de la vía pública.

"Da más facilidades a los vecinos del municipio"

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, explica que se trata de una decisión que responde a una necesidad: "Es algo que llevaban tiempo pidiendo las farmacias del municipio. Además, obedece a una recomendación de la Policía Local, que aconsejaba ampliar a 15 días el plazo máximo que un vehículo puede permanecer estacionado en un mismo punto de la vía pública".

Serra añade que se trata de un expediente que "da más facilidades a los vecinos del municipio". "Antes, si por ejemplo se iban de viaje, solo podían dejar el coche estacionado en un mismo punto de la vía pública cinco días. Ahora ya no somos tan restrictivos", señala.

En este punto no hay demasiado debate, ya que el resto de fuerzas políticas se muestran de acuerdo y no tienen nada que añadir, a excepción del PSOE. Su portavoz en el Consistorio, Antonio Lorenzo, expresa un deseo: "Estamos totalmente de acuerdo. Esperamos que los correspondientes trabajos para que esté todo a punto estén listos lo antes posible".

Otro de los asuntos abordados en la sesión plenaria es el debate en torno a la elaboración y aprobación del presupuesto municipal. En este sentido, el concejal de Economía y Hacienda de Sant Antoni, Antonio Marí Marí, detalla las novedades incluidas en las partidas presupuestarias: "Se da de alta en el anexo de inversiones la línea del pantalán desmontable de Cala Salada, con una dotación de 220.000 euros; 100.000 euros para mejoras en Medio Ambiente y Playas, y 52.000 euros para la Administración General de Cultura e Inversiones".

En cuanto a las medidas presupuestarias que se dan de baja, Marí indica que "las partidas destinadas al asfaltado se reducen en 372.000 euros".

Aprobación Plan Estratégico de Subvenciones 2026

La propuesta se aprueba gracias a los votos favorables del equipo de gobierno municipal y de la abstención de la oposición. No hay votos en contra.

Otro de los asuntos tratados en la sesión plenaria es el debate en torno al Plan Estratégico de Subvenciones 2026. A pesar de su aprobación, el PSOE critica la reducción de la inversión en Servicios Sociales.

Ante estas críticas, el alcalde justifica la decisión: "No es necesario consignar partidas tan elevadas en Servicios Sociales, ya que son ayudas que no se llegan a agotar. Por ello las hemos reducido. Eso sí, con nosotros nunca ha faltado dinero en el Ayuntamiento para Servicios Sociales".