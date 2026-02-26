La ruta de pinchos más famosa de Ibiza ya tiene fecha: llega el 'Pintxa Sant Antoni'

Sant Antoni se prepara para una nueva edición del 'Pintxa Sant Antoni', la que se ha convertido, año tras año, en la ruta de pinchos más famosa de Ibiza. El Ayuntamiento de Sant Antoni anunciará este viernes los detalles de este 2026, aunque ya ha anunciado las fechas en las que los restaurantes del municipio ofrecerán tapas y pinchos especiales y a precios populares.

El año pasado participaron un total de 22 establecimientos, que durante varios jueves proponían pinchos creativos a 3,5 euros con una bebida. Además, en la pasada edición había opciones para todos: vegetarianos, veganos, dulces y sin gluten. También habia una opción premium, los bautizados como "carpintxos", un poco más elaborados, por un euro más

El objetivo de esta iniciativa, que alcanza su edición número 17, es "ofrecer a los restaurantes locales la oportunidad de atraer más clientela antes de la llegada de la temporada turística", según detalló el concejal de Comercio de Sant Antoni, Miguel Tur, durante la presentación del año pasado.

Miguel Tur ha explicado que «Pintxa Sant Antoni se creó con el objetivo de dinamizar la temporada baja, », ha expresado Tur, que ha comentado que «este año hay más restaurantes implicados y la calidad de los pinchos mejora cada año». El año pasado, para facilitar que los asistentes pudieran ir de bar en bar probando todos los pintxos el Consistorio habilitó un mini tren gratuito que recorría las calles del casco urbano, además, hubo sorteos.

Para conocer los detalles de la edición de este año, que se celebra del 5 de marzo al 2 de abril, habrá que esperar a este viernes.