Un recurso a la adjudicación del puesto de delegado del puerto de Ibiza se resolvió hace apenas una semana

Los puertos de Ibiza y Formentera (la Savina) están sin delegado desde hace nueve meses, desde que en junio de 2025 Ignacio Revilla dejara el cargo. Antes de publicar la información sobre esta vacante en la delegación de la Autoridad Portuaria, este diario se puso en contacto con el organismo portuario para conocer los detalles y las causas de esta situación, del todo anómala y provocada por circunstancias todavía más curiosas, si cabe.

Desde la sede de la APB en Palma confirmaron este martes que las funciones del cargo están siendo asumidas por el subdirector del organismo portuario, Santiago Alejos Fernández, y con respecto a la finalización del concurso y la adjudicación en diciembre del puesto a Pedro Puigdengoles Briones, a propuesta del tribunal, y su posterior renuncia, se limitaron a corroborar que «se publicó la propuesta del ganador del proceso selectivo».

Detalle del puerto de Ibiza. / César Navarro Adame

Pero que después, «un candidato presentó alegaciones» y que el concurso se encuentra ahora en ese proceso. Pero resulta que este recurso se sustanció hace días y se publicó la semana pasada, el 19 de febrero, tres días después de que Puigdengoles renunciara comunicando a la APB, como figura en el expediente de la APB, que, «tras valorar el conjunto de circunstancias asociadas a la toma de posesión y desempeño del cargo (...) considera que las condiciones finalmente configuradas [la eliminación de la vivienda gratuita una semana después de finalizado el proceso y de haber obtenido la plaza] no permiten alcanzar el equilibrio profesional y personal necesario para asumir la responsabilidad con la plena disponibilidad y compromiso que el cargo exige».

En el resultado del recurso del otro candidato, APB acepta parcialmente sus alegaciones, pero no en puntuación suficiente como para superar a la obtenida por Puigdengoles, matiza la propia resolución de la APB.