Los puertos de Ibiza y la Savina están sin delegado desde hace nueve meses

Los puertos de Ibiza y Formentera están sin delegada o delegado desde el pasado mes de junio de 2025, cuando dejó el cargo el anterior, Ignacio Revilla, a pesar de que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) había convocado un concurso y de que había adjudicado la plaza, a propuesta del tribunal correspondiente, el pasado 2 de diciembre. Pero algo ha pasado para que todo siga igual a como estaba hace nueve meses.

Este en teoría sencillo procedimiento, aunque lento en el tiempo, se puede seguir en la página de la APB. Y el resultado es descorazonador teniendo en cuenta que este puesto, delicado, está relacionado con la gestión de un espacio, el portuario, que es público; no se trata del cargo en una empresa privada.

¿Dónde está el problema, entonces? En la vivienda, cómo no. En las bases del concurso publicadas el 30 de julio del año pasado se indican todas las características del cargo y los requisitos que deben reunir los aspirantes (finamente se presentaron cinco), y entre las condiciones están, por supuesto, las económicas. Se ofrece un sueldo bruto anual de 46.000 euros «que será modificado con la correspondiente retribución en especie por la vivienda en el caso de disponer de ella». Además, «al margen de la retribución fija, el salario estará compuesto por una retribución variable que se determinará en función del desempeño en el puesto de trabajo».

La clave

Y ahí está la clave: en la fecha de publicación de estas bases, finales de julio de 2025, y como venía siendo habitual en las últimas décadas, se incluye un apartado sobre ‘Régimen de vivienda’ en el que «se ofrece la posibilidad de utilización de una vivienda en el puerto de Ibiza del patrimonio de la Autoridad Portuaria, cuyo régimen económico se valorará como retribución en especie».

Este detalle se elimina en unas ‘modificaciones de las bases’ del concurso publicadas el 10 de febrero de este año, apenas una semana después de que se adjudicara la plaza, en este caso, como consta en la documentación, a Pedro Puigdengoles Briones, exdirector entre otros cargos de Aqualia y conocido ingeniero.

La APB argumenta para justificar este extraño giro en las bases otro cambio, de noviembre de 2025, en este caso en la documentación del Plan Especial del Puerto de Ibiza, que ni siquiera está en vigor ya que se encuentra en fase de negociación con el Ayuntamiento de Ibiza. Esta modificación, explica la APB en la documentación del concurso, «incluye explícitamente la prohibición del uso residencial en todo el ámbito de la zona de servicio del puerto, tal y como se recoge en el documento de ‘Propuesta de aprobación de modificaciones’» del Plan Especial.

Imagen aérea del puerto de Ibiza. / Guillermo Sáez

La APB recuerda en la resolución de la modificación del pliego de condiciones del concurso que la prohibición del uso residencial en suelo portuario «encuentra su fundamento en la normativa sectorial de aplicación (...) en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado» de septiembre de 2011. Y confirmada por la jurisprudencia, en concreto por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en 2017, hace nueve años.

Al eliminar la vivienda gratuita, las condiciones del contrato cambian, y de manera sustancial, debido al tremendo problema de encontrar en la isla un techo bajo el que cobijarse.

La variable de la vivienda

Fuentes del sector explican que el salario de la delegada o el delegado, con las «variables» que se apuntan en las bases, puede rondar los 60.000 euros anuales. Con el importante detalle, eso sí, de la vivienda gratuita en la sede actual de la Autoridad Portuaria, situada en la entrada a la zona portuaria desde la rotonda conocida como ‘de Paca’ o ‘de los podencos’, de los que por cierto cada vez quedan menos.

«Búscate en Ibiza una vivienda de 200 metros cuadrados y dos habitaciones como la del puerto por menos de 24.000 euros, es imposible. Esto es un desastre». Las mismas fuentes señalan que esta cantidad representa un mordisco al sueldo del 33%, aproximadamente. Lo que no resulta atractivo para una o un profesional que debe hacerse cargo de todos los detalles y problemas de dos puertos muy activos, uno de ellos, el de Ibiza, con las puntas de tráfico más altas de Europa y con un nivel de ingresos importante (que desde la APB ya no facilitan, por cierto) que requiere de una dedicación absoluta.

Así las cosas, desde hace meses las responsabilidades de la delegación en los dos puertos recaen sobre los hombros de Santiago Alejos Fernández, subdirector de la APB, y de diferentes jefes de departamento del organismo portuario en las Pitiusas. Las mismas fuentes portuarias recuerdan que actualmente hay otra vivienda ocupada en el puerto propiedad de la APB, en este caso en la zona de los Andenes.