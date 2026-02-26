PSOE de Ibiza: "El nuevo parking del bulevar Abel Matutes hipoteca nuestra ciudad por 40 años"

El Ayuntamiento de Ibiza agilizará los trámites para crear el edificio con 749 plazas de aparcamiento en el bulevar Abel Matutes mediante su declaración como Proyecto de Especial Interés Estratégico Autonómico, una disposición incluida en la Ley de Capitalidad que se solicita, por primera vez, al Govern balear. Esta iniciativa, de momento, no cuenta con el beneplácito de PSOE ni de Unidas Podemos porque se gestionará en régimen de concesión y, según se temen, a costa del bolsillo de los ciudadanos.

El equipo de gobierno del PP ha sacado adelante el reglamento para el funcionamiento del parking, en el pleno celebrado este jueves, con el apoyo de los dos concejales de Vox. Esta regulación fija un precio máximo de 3,5 euros la hora, que puede rebajarse a 1,75 si se recurre a los abonos más ventajosos. Además, se reservan 248 plazas para residentes, que pagarán 125 euros mensuales.

La concejala de Obras, Blanca Hernández, ha destacado que el Ayuntamiento no desembolsará «ni un euro» por la creación de esta infraestructura, que constará de una planta subterránea y cuatro en superficie. Así, la construcción, que se presupuesta en unos 26 millones de euros, correrá a cargo de la empresa que se adjudique la concesión a través de un concurso público, que le permitirá explotar el parking durante 40 años.

Para el concejal del PSOE Jordi Salewski, esta medida supone «hipotecar nuestra ciudad por muchos años», además de lamentar los elevados precios para aparcar. Salewski critica que, para fijar las tarifas, el estudio económico solo ha tomado como baremo el coste que supone aparcar en el parking de es Pratet, el más caro de la ciudad, y no el del Cetis, que también se gestiona como concesión pública.

Los socialistas se han abstenido en la votación inicial del reglamento, a la espera de las alegaciones que puedan presentarse al documento y que puedan modificarlo de cara a su próxima aprobación definitiva. Por su parte, la concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, ha votado contra la propuesta por su modelo de gestión: «Vamos a dar suelo público a una empresa privada para que se llene los bolsillos a costa de los ciudadanos».

Hernández ha replicado que el Ayuntamiento no puede asumir una inversión de 26 millones y ha subrayado que no se trata de una privatización, sino de «gestión indirecta». El portavoz de Vox, Héctor Andrés, ha salido en defensa de los populares recordando que es la misma fórmula con la que se construyen las autopistas.

Sin embargo, Andrés recela de que el parking pueda construirse en el plazo de dos años previsto por el equipo de gobierno debido a la posible aparición de restos arqueológicos, que obligarían a suspender las obras para evaluar y documentar los hallazgos.

Desarrollo de suelo industrial

El pleno municipal también ha sacado adelante dos convenios urbanísticos para aprovechar el suelo industrial que queda disponible en los polígonos de Can Bufí Sud y Can Bernat Sud, tal y como reclama en los últimos años la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef). El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha detallado que en ambos núcleos quedan superficies disponibles para que se puedan construir naves industriales, pero que no pueden explotarse debido a que no se han desarrollado las unidades de actuación. Para ello, primero deben programarse las cesiones de suelo por parte de los propietarios para crear los viales y espacios públicos.

Vista aérea de la zona de Can Bufí Sud, donde queda suelo industrial sin desarrollar. / DI

«Es difícil que se pongan de acuerdo todos los propietarios [afectados por la unidad de actuación urbanística], porque, en los dos casos, quedan terrenos sin desarrollar entre edificios y empresas consolidadas», ha precisado Flores. Una vez que estos convenios se aprueben definitivamente, tras el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento también deberá llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para que puedan edificarse naves industriales en estos terrenos.