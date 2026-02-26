Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los actos del Dia de les Illes Balears centran buena parte de la agenda de este fin de semana en Ibiza y Formentera, con actividades de ocio, deporte, gastronomía… sobre todo el domingo, cuando se celebran los actos institucionales de Ibiza en Sant Jordi y de Formentera en Sant Francesc.

También los andaluces de Ibiza celebran el Día de Andalucía, el sábado con actuaciones y arroz de matanzas el sábado en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni.

El fin de semana también ofrece una importante cita con el cine, con las últimas jornadas del festival alternativo Ibizacinefest en diferentes localizaciones.

Y en el teatro Ibiza tiene la visita de Lolita Flores, este jueves con la obra ‘Poncia’, que está llevando a la actriz por escenarios de toda España.

Los aficionados a la música tienen varias marcas en la agenda, aunque se pueden destacar dos conciertos del ciclo ‘Dies Musicals’, el viernes en Santa Eulària y el domingo en Sant Antoni. Y también del ciclo ‘Ones de Llum’, el sábado en Santa Agnès.

También hay espacio para el humor, los libros, las fiestas , y para los más pequeños, con el espectáculo ‘Dreaming Bubbles’, el sábado y el domingo en el Teatro Pereyra.

Lolita Flores llega a Can Ventosa con 'Poncia' / DI

JUEVES 26 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

16 horas: Masterclass de percusión a cargo del maestro Pep Soler en la Escuela Municipal de Música. Inscripciones en escolademusica.santaeulariadesriu.com.

Teatro

‘Poncia’. Con Lolita Flores. Texto y dirección Luis Luque, sobre ‘La Casa de Bernarda Alba’ de Lorca. 20.30 horas en Can Ventosa.

Música

Falcon Trío. Jazz. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Miguel de Miguel. Flamenco. 20 horas en Cas Costas.

Rick & Carly. Versiones de soul, jazz, r&b... 20 horas en Why Not de Cala de Bou.

Roxela Balkan Band. Noche de música en vivo en Teatro Pereyra Ibiza. Desde las 22 horas.

Cine

Ibizacinefest

18 horas: Selección de cortos nacionales (‘El otro’, ‘Ultramarino’, ‘Nur Sultan’). Can Jeroni.

Selección de cortos nacionales (‘El otro’, ‘Ultramarino’, ‘Nur Sultan’). Can Jeroni. 19 horas: Selección de cortos nacionales (‘Recuerdos para el que por mí pregunte’, ‘La Tata’, ‘Chicken Jazz’, ‘Judoka’). Can Jeroni.

Selección de cortos nacionales (‘Recuerdos para el que por mí pregunte’, ‘La Tata’, ‘Chicken Jazz’, ‘Judoka’). Can Jeroni. 19.30 horas: Sección medioambiental ‘Be Blue Think Green’: ‘Plastificados’ (5’), de Nerea Úbeda + ‘Homo Plastic’ (71’), de Julio Pérez del Campo. Can Jeroni.

‘Ciudad sin sueño’. De Guillermo Galoe (España, 2025). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Libros

Club de Lectura Feminista de Eivissa. ‘Esta cosa de tinieblas’, de Mar García Puig. 18.30 horas en el Casall d’Igualtat de Vila.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Monólogos con Jorge Perrichi. 22 horas en La Kokotxa Ibiza.

Ibizacinefest sigue celebrando su décima edición / JA RIERA

VIERNES 27 DE FEBRERO

Dia de les Illes Balears

Formentera

20.30 horas: Concierto de Donallop en el cine. Entrada libre.

Música

Ciclo Dies Musicals: Toni Costa. Teatre Espanya de Santa Eulària. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Ibizacinefest

18 horas: FEM-CINE (presenta la actriz Julia Marí): ‘La desesperació de la pell’, ‘Abril hoy no es invierno’, ‘The first times’, ‘Cara de bicicleta’ (con presencia de directorxs). Can Jeroni.

FEM-CINE (presenta la actriz Julia Marí): ‘La desesperació de la pell’, ‘Abril hoy no es invierno’, ‘The first times’, ‘Cara de bicicleta’ (con presencia de directorxs). Can Jeroni. 19.30 horas: FEM-CINE ‘Kickoff’ (con presencia de Roser Corella y Stefano Obino). Can Jeroni.

FEM-CINE ‘Kickoff’ (con presencia de Roser Corella y Stefano Obino). Can Jeroni. 20.30 horas: Zinètic (entrada 6 €): ‘Decorado’, de Alberto Vázquez (con presencia de miembros del equipo). Cine Regio.

Libros

‘El sediciós’. Presentación del libro de Joan Mayol Serra sobre el revolucionario mallorquín Joan Baptista Picornell. Presenta Fanny Tur. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Un concierto del ciclo 'Ones de llum' / Eivissa Escènica

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Dia de les Illes Balears

Eivissa

17 horas: II Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3 (Federación de Deportes Adaptados de las Illes Balears). Pabellón Can Guerxo.

Desde las 13 horas: Actuaciones de la Colla Brisa de Portmany, Soniquete, Tabanco y Antonio Muñoz, menú de arroz de matanzas, servicio de barra... Organiza Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. Centro Cultural Cervantes.

Fiestas de Santa Eulària

15 horas: Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.

Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal. 20 horas: Teatro: 'La zapatera prodigiosa'. Teatre Espanya.

Fiestas de Santa Agnès

9 horas. Entrenamientos del IX Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak sporting. Lugar: En la zona alta de sa plana de Corona.

Entrenamientos del IX Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak sporting. Lugar: En la zona alta de sa plana de Corona. 20 horas. Ciclo de conciertos visuales ‘Ones de llum’. En la iglesia de Santa Agnès.

Ibizacinefest

10.30 horas: Masterclass Enrique Buleo ‘Mi proceso creativo en el cine’. THB Los Molinos.

Masterclass Enrique Buleo ‘Mi proceso creativo en el cine’. THB Los Molinos. 12 horas: Masterclass Gala Hernández (conexión online) + proyección ‘+10K’ (30’). THB Los Molinos.

Masterclass Gala Hernández (conexión online) + proyección ‘+10K’ (30’). THB Los Molinos. 18 horas: Cortometrajes internacionales y nacionales (‘Le mur du son’, ‘La sangre’, ‘On no hi ha llum’) con presencia de directorxs. Can Jeroni.

Cortometrajes internacionales y nacionales (‘Le mur du son’, ‘La sangre’, ‘On no hi ha llum’) con presencia de directorxs. Can Jeroni. 20.30 horas: Proyección ‘Bodegón con fantasmas’ (con presencia del director Enrique Buleo). Can Jeroni.

Música

Ciclo ‘Ones de Llum’. Miquel Tur (guitarra) y Carlos Vesperinas (violonchelo). Repertorio: Homenaje a Astor Piazzolla y a la historia del tango a través de un diálogo íntimo entre cuerdas. 20 horas en la iglesia de Santa Agnès.

Sandy Valey. Versiones de Elvis. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Soul Doctor. Soul, blues, rock... 16.30 horas en Rosana’s.

Infantil

‘Dreaming Bubbles’. Espectáculo de burbujas con Whitedream, Guinness Worls Record. 17.30 horas en el Teatro Pereyra.

Teatro

‘La Zapatera Prodigiosa’. A cargo de Tot Teatre – L’Experimental. Teatre Espanya, 20 horas. En castellano. Para todos los públicos. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Temporada de Teatro Amateur del Consell de Ibiza.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos, workshops, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas... De 9 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

'Dreaming Bubbles', sábado y domingo en el Teatro Pereyra / DI

DOMINGO 1 DE MARZO

Dia de les Illes Balears

Eivissa

Deportes y actividades (varias sedes)

9 horas: Torneo de baloncesto 3x3 'Día de las Illes Balears'. Pabellón Insular de sa Blanca Dona.

Torneo de baloncesto 3x3 'Día de las Illes Balears'. Pabellón Insular de sa Blanca Dona. De 9.30 a 15 horas: Motocrós 'Día de las Illes Balears'. Circuito provisional (Cooperativa Agrícola de Sant Antoni).

Motocrós 'Día de las Illes Balears'. Circuito provisional (Cooperativa Agrícola de Sant Antoni). 10 horas: II Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3 (Federación de Deportes Adaptados de las Illes Balears). Pabellón Can Guerxo.

II Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3 (Federación de Deportes Adaptados de las Illes Balears). Pabellón Can Guerxo. 10 horas: XI Torneo Abierto de Ajedrez. Hipódromo de Sant Rafel.

XI Torneo Abierto de Ajedrez. Hipódromo de Sant Rafel. 11.30 horas: Trofeo de Trote 'Día de las Illes Balears'. Hipódromo de Sant Rafel.

Trofeo de Trote 'Día de las Illes Balears'. Hipódromo de Sant Rafel. 12.30 horas: Encuentro inclusivo de Fútbol 8 (Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera). Campo municipal Kiko Serra.

Plaza de Sant Jordi (programa de actividades)

De 10.30 a 14 horas: Muestra de artesanía; talleres infantiles; juegos tradicionales y juegos gigantes de madera. Plaza de Sant Jordi.

Muestra de artesanía; talleres infantiles; juegos tradicionales y juegos gigantes de madera. Plaza de Sant Jordi. 10.30 horas: Desfile de carros (salida desde el aparcamiento del Hipódromo de Sant Jordi).

Desfile de carros (salida desde el aparcamiento del Hipódromo de Sant Jordi). 11.30 horas: Acto institucional con baile tradicional a cargo de Sa Colla de Vila y discurso institucional del presidente del Consell Insular d’Eivissa.

Acto institucional con baile tradicional a cargo de Sa Colla de Vila y discurso institucional del presidente del Consell Insular d’Eivissa. 12.15 horas: Espectáculo de doma menorquina. Aparcamiento de la avenida de Vicent Serra.

Espectáculo de doma menorquina. Aparcamiento de la avenida de Vicent Serra. 13 horas: Concierto acústico (Reya Thomas) y degustación de producto local.

Formentera

12 horas: Misa en la iglesia de Sant Francesc.

Misa en la iglesia de Sant Francesc. 13 horas: Acto institucional seguido de actuaciones de las colles Es Xacoters, Es Pastorells y d‘Aubarca, en la Plaça de la Constitució.

Acto institucional seguido de actuaciones de las colles Es Xacoters, Es Pastorells y d‘Aubarca, en la Plaça de la Constitució. 14 horas: Torrada popular y xacota por el 50 aniversario en Es Pastorells. 14 horas en la carpa del Jardí de ses Eres.

Torrada popular y xacota por el 50 aniversario en Es Pastorells. 14 horas en la carpa del Jardí de ses Eres. 19 horas: Teatro. ‘Un dia regalat’, a caro del Grup de Teatre Es Cubells, en el cine. Entrada libre.

Ibizacinefest

18 horas: Presentación de la distribuidora #ConUnpack + Premio a la Distribución. Can Jeroni.

Presentación de la distribuidora #ConUnpack + Premio a la Distribución. Can Jeroni. 19 horas: Proyección ‘Nancy’, de Luciano Zito (con presencia del agente de ventas Agustín Burghi). Can Jeroni.

Proyección ‘Nancy’, de Luciano Zito (con presencia del agente de ventas Agustín Burghi). Can Jeroni. 20 horas: Presentación de la serie ‘La ruta. Vol. 2: Ibiza’ (proyección del primer capítulo + coloquio con Borja Soler y Blanca Planas). Can Jeroni.

9 horas: Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.

Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal. 10.30 horas: Concierto para bebés 'Tararea', de Bressol de Músics (Eivissa/Italia). Teatre Espanya.

Concierto para bebés 'Tararea', de Bressol de Músics (Eivissa/Italia). Teatre Espanya. 12 horas: Futbol. SCR Peña Deportiva – Manacor. Camp municipal d’esports.

Fiestas de Santa Agnès

De 9 a 14 horas. Tirada oficial del IX Recorrido de caza Festes de Corona. Modalidad Compak sporting. Lugar: En la zona alta de sa plana de Corona.

Música

Ciclo Dies Musicals: Flor de Azahar. Auditori del Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni. 19 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Swingin Tonic. Swing. Desde las 13.30 horas en las calçotadas de Can Berri, Sant Agustí.

Sandy Valey. Versiones de Elvis. 20 horas en el Teatro Pereyra.

Infantil

‘Dreaming Bubbles’. Espectáculo de burbujas con Whitedream, Guinness Worls Record. 18 horas en el Teatro Pereyra.

Es Baluard desembarca en Sant Antoni con dos muestras de su Biennal B | / Vicent Marí

EXPOSICIONES

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

‘Concurso de fotografía y pintura de Santa Eulària’. Muestra de las obras presentadas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 7 de marzo.

'Marijo Ribas'. Exposición 'Pedrada' del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Inauguración sábado 21 de febrero a las 18 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Mapa de Textures'. Muestra colectiva del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Inauguración sábado 21 de febrero a las 12 horas en el Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Paper... la bellesa de les coses imperfectes'. Creaciones de Charlotte Look. De jueves a domingo de 19 a 21.30 horas en el centro cultural Can Curt de Sant Agustí.

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Obras en pequeño formato’. Pinturas de la colección del Ayuntamiento de Santa Eulària. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Hasta el 27 de febrero.

Marta Frutos Mulero. ‘13 instantes’, fotografías. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 28 de febrero.

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

‘Les poesies dels baleàrics’. Muestra colectiva de artistas mediterráneos. Sala Es Povorí, en Dalt Vila. Horario: jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 1 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Joan F. Ribas. ‘Music Faces’. Muestra fotográfica de retratos. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de marzo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.