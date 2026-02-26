María de los Ángeles Aparicio, Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Ibiza: "Trabajo sin descanso, pero no veo los frutos de mi esfuerzo"

Que aquello que siempre nos ha apasionado hacer se convierta en nuestro trabajo de todos los días es el objetivo de la mayoría de las personas. María de los Ángeles Aparicio es una de estas afortunadas que ha logrado convertir lo que ama, la peluquería, en el sustento de su familia. Sin embargo, nada es tan simple si tienes que convertirte en autónomo para poder montar tu propio comercio.

"Uno abre su negocio con mucho ánimo, porque hago lo que amo, pero siento que tengo que sobreexigirme para llegar a fin de mes", se lamenta María de los Ángeles en diálogo con Diario de Ibiza. Aparicio es la delegada en Ibiza de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, que ha convocado nuevas movilizaciones para el próximo 2 de marzo en toda España, con una convocatoria simultánea a la que, según el colectivo, se han sumado profesionales de casi 40 ciudades.

Movilización de autónomos de Ibiza en 2025. / Marcelo Sastre

"Siempre estamos con el 'cuco' de Hacienda atrás y con la presión de cumplir con todas las obligaciones, de no quedar debiendo nada", cuenta la estilista de nacionalidad uruguaya que decidió lanzarse a la aventura de emprender hace cuatro años. A la peluquería de María le va muy bien, de hecho afirma que siempre tiene "la agenda llena" y que trabaja más de "diez horas por día" pero no logra ver los frutos de su esfuerzo.

Además, a María se le agrega otra cuestión: "Fui mamá hace cuatro meses y no tengo los mismos beneficios que una persona que trabaja por cuenta ajena. Mi marido cobra más que yo por paternidad", relata.

El discurso que une a todos y cada uno de los autónomos que están al frente de un pequeño o mediano comercio, y al que se suma Aparicio, es el mismo: "No pedimos privilegios ni ayuda extra, pedimos ser tratados como lo que somos: trabajadores".

Los autónomos de Ibiza se movilizarán el 2 de marzo. / Marcelo Sastre

En noviembre de 2025, la Plataforma convocó a una manifestación a la que se adhirieron autónomos de 21 ciudades. Para la movilización del próximo lunes 2 de marzo se espera que participen 40 ciudades -casi el doble- lo que significa un crecimiento significativo del apoyo de la ciudadanía al reclamo que expresan a través de un manifiesto.

Entre sus reivindicaciones, el colectivo denuncia una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores y una burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo de la actividad.

Con respecto a las particularidades de ser autónomo en Ibiza, María de los Ángeles asegura que la isla suma algunos niveles de dificultad. "Tengo trabajadores a mi cargo, y a un empleado en Ibiza no se le puede pagar lo mismo que en península. Si a un estilista le pago lo que dice la ley, que son alrededor de 1300 euros, acá no me trabaja nadie", explica, y agrega que "por menos de 2000 no quiere trabajar nadie, y tienen razón".

Para cerrar, Aparicio invita a la comunidad a participar de la movilización que partirá del parque de la Paz el lunes 2 de marzo a las 11 horas, y continuará por la calle Baleares y la avenida de España hasta llegar a Vara de Rey, donde se leerá el manifiesto. "Pedimos que, de ser posible, acudan vestidos de negro y con un guante rojo en la mano derecha", concluye.