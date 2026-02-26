Loles León, actriz: “Con 72 años me quedé con 2.000 euros en el banco. Perdí mucho, hasta un apartamento en Ibiza”

La actriz Loles León ha visitado este miércoles el programa 'La Revuelta' de TVE para presentar su nuevo proyecto en La 2, titulado 'Zero dramas', un espacio de debates que apuesta por el humor y la conversación distendida como antídoto frente al exceso de tensión cotidiana. El formato, que se estrena el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, propone charlas sobre temas variados desde un enfoque desenfadado, según ha contado la actriz en la entrevista.

Durante la entrevista con David Broncano, la actriz no perdió su tono irónico habitual. Además de hablar de este nuevo programa, confirmó que continuará en 'La que se avecina', ficción en la que participa desde hace años, y recordó su paso por 'Aquí no hay quien viva'. También avanzó en exclusiva que prepara un musical titulado 'Qué ganas tengo', pensado para representarse en distintos eventos del Orgullo en España.

El patrimonio de Loles León

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Broncano le preguntó por su patrimonio. León respondió con franqueza: confesó que a lo largo de su carrera le ha "entrado mucho dinero", pero que no lo ha conservado por distintas circunstancias. Señaló directamente a un "señor de apellido Montoro", en alusión al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y explicó que una regularización fiscal le obligó a devolver cantidades desgravadas años atrás, con intereses y sanciones.

"De un día para otro cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás, con intereses y multas", relató. Según explicó, llegó a perder buena parte de sus ahorros, "hasta un apartamento en Ibiza". La actriz aseguró que en 2022, con 72 años, se quedó con apenas 2.000 euros en la cuenta tras hacer frente a embargos y pagos pendientes. "Todo lo que entraba me lo quitaban", afirmó, recordando que encadenó varios trabajos en televisión y teatro —como 'Tu cara me suena' o 'Padre no hay más que uno'— para afrontar la situación.

En la actualidad, León reconoció que su situación es más estable, aunque admitió que sigue pendiente de su economía y que incluso ha vendido su casa. Fiel a su estilo, abordó el tema sin dramatismo excesivo, coherente con el título del programa que estaba presentando.