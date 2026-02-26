OFERTA FEBRERO
Migración
La Guardia Civil localiza a 18 migrantes magrebíes llegados en una nueva patera a Formentera
Desde el lunes, han llegado a Ibiza y Formentera 18 embarcaciones de este tipo con cerca de 300 migrantes
La Guardia Civil de Formentera ha localizado este jueves a un total de 18 personas de origen magrebí llegadas en patera a Formentera. La intervención se ha llevado a cabo a alrededor de las 11 horas en la zona de s'Estufadors, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares, que no aporta más datos, por ejemplo si entre estas personas hay menores o mujeres.
En el operativo también han intervenido agentes de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep (Ibiza) y de la Policía Local de Formentera.
Desde el lunes, han llegado a Ibiza y Formentera un total de 18 embarcaciones de este tipo con cerca de 300 migrantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
- Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
- Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos