La Guardia Civil localiza a 18 migrantes magrebíes llegados en una nueva patera a Formentera

Desde el lunes, han llegado a Ibiza y Formentera 18 embarcaciones de este tipo con cerca de 300 migrantes

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo / DI

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

La Guardia Civil de Formentera ha localizado este jueves a un total de 18 personas de origen magrebí llegadas en patera a Formentera. La intervención se ha llevado a cabo a alrededor de las 11 horas en la zona de s'Estufadors, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares, que no aporta más datos, por ejemplo si entre estas personas hay menores o mujeres.

En el operativo también han intervenido agentes de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep (Ibiza) y de la Policía Local de Formentera.

Desde el lunes, han llegado a Ibiza y Formentera un total de 18 embarcaciones de este tipo con cerca de 300 migrantes.

