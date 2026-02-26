La loca escapada de 12 horas a Ibiza de una británica el día de su cumpleaños

Una joven británica celebó el día de su 23 cumpleaños con una escapada a Ibiza. Simran Chauhan, de Milton Keynes, voló desde el aeropuerto de Manchester a la isla para celebrar su cumpleaños y regresó a casa el mismo día, en lo que se ha convertido en una historia viral publicada por Evening News.

El pasado julio, Simran y sus amigas comenzaron el día a las 5 de la mañana y cogieron un vuelo a las 7 horas hacia Ibiza. Su vuelo de regreso estaba programado para las 23 horas, dejándoles apenas 12 horas en la isla, pero suficientes para aprovechar el sol, la playa y la vida nocturna.

Playa y fiesta exprés

A su llegada, las amigas se dirigieron directamente a la playa, llevaron bikinis en riñoneras y su propia comida para ahorrar dinero. "No teníamos muchas vacaciones anuales e Ibiza puede ser muy cara, sobre todo en cuanto a hoteles, así que hacerlo en un día tenía todo el sentido", explicó Simran, que trabaja en un puesto administrativo.

Al caer la noche, el grupo se trasladó a Ushuaïa Ibiza, uno de los clubes al aire libre más icónicos de la isla, donde bailaron y disfrutaron del ambiente antes de regresar al aeropuerto para tomar el vuelo nocturno de vuelta al Reino Unido.

La experiencia más espontánea

Simran destacó que la espontaneidad del viaje fue lo que lo hizo memorable: "Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, así que lo hicimos todo con intención. Fue realmente el cumpleaños más memorable de mi vida". Según Evening News, este tipo de “viajes extremos de un día” están ganando popularidad entre los turistas que buscan reducir costes y aprovechar al máximo sus vacaciones.