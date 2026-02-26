Llama la atención: el bochorno protagonizado por los padres en un partido de fútbol infantil

El bochorno protagonizado este pasado fin de semana en un partido de fútbol de categoría alevín entre la Peña Deportiva y la UD Ibiza por los padres de algunos de los pequeños deportistas, que comenzaron a intercambiar insultos y amenazas. El clima conflictivo llegó a tal nivel que el partido no pudo reanudarse y tuvo que ser suspendido en el minuto 36.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Ibiza haya optado por la fórmula de cesión para la construcción del aparcamiento subterráneo en el bulevar Abel Matutes. La empresa concesionaria se encargará de la construcción de un aparcamiento de cuatro plantas y 749 plazas frente al colegio Sa Real y lo gestionará durante 40 años. Los vecinos tendrán a su disposición 248 bonos mensuales.

El invierno tan extraño que se está viviendo en las Pitiusas, igual que en otras zonas mediterráneas, con fenómenos meteorológicos poco habituales por su intensidad. A la cadena de borrascas que han llegado desde el mes de diciembre y durante todo enero y parte de febrero, con fuertes lluvias y vientos, se han unido en los últimos días las nieblas persistentes, que están afectando al transporte.