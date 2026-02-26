Llama la atención: el bochorno protagonizado por los padres en un partido de fútbol infantil

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bochorno protagonizado este pasado fin de semana en un partido de fútbol de categoría alevín entre la Peña Deportiva y la UD Ibiza por los padres de algunos de los pequeños deportistas, que comenzaron a intercambiar insultos y amenazas. El clima conflictivo llegó a tal nivel que el partido no pudo reanudarse y tuvo que ser suspendido en el minuto 36.

Que el Ayuntamiento de Ibiza haya optado por la fórmula de cesión para la construcción del aparcamiento subterráneo en el bulevar Abel Matutes. La empresa concesionaria se encargará de la construcción de un aparcamiento de cuatro plantas y 749 plazas frente al colegio Sa Real y lo gestionará durante 40 años. Los vecinos tendrán a su disposición 248 bonos mensuales.

El invierno tan extraño que se está viviendo en las Pitiusas, igual que en otras zonas mediterráneas, con fenómenos meteorológicos poco habituales por su intensidad. A la cadena de borrascas que han llegado desde el mes de diciembre y durante todo enero y parte de febrero, con fuertes lluvias y vientos, se han unido en los últimos días las nieblas persistentes, que están afectando al transporte.

Más de 280 migrantes llegan en patera a las Pitiusas en solo tres días

Baleària supera los 800 millones de facturación y sube su beneficio un 152%

El Consell espera menos vuelos pero con más plazas durante este verano

AENA invertirá 230 millones en el aeropuerto de Ibiza hasta 2031

Un recurso a la adjudicación del puesto de delegado del puerto de Ibiza se resolvió hace apenas una semana

Los puertos de Ibiza y la Savina están sin delegado desde hace nueve meses

