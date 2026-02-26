Ibiza pone en marcha la pasarela peatonal que unirá ses Figueretes y Es Viver

El Ayuntamiento de Eivissa ha iniciado los trámites para construir una pasarela peatonal que dará continuidad al paseo marítimo de ses Figueretes hasta la Plageta de Sa Punta, también conocida como playa de Es Viver. El pleno municipal ordinario de febrero ha aprobado la solicitud administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre estatal, paso previo necesario para poder ejecutar el proyecto básico.

Tal como marca el Reglamento General de Costas, cualquier ocupación del dominio público con obras e instalaciones no desmontables requiere una concesión de la Administración General del Estado. La propuesta plantea una pasarela de tres metros de ancho a lo largo del trazado costero, salvo en puntos singulares, construida con listones de madera sintética sobre una estructura de madera y cimentación superficial mediante postes de distintas alturas para adaptarse a las irregularidades del terreno.

El ámbito de actuación abarcará una superficie de 2.581,78 metros cuadrados y una longitud aproximada de 760 metros. En los tramos donde sea necesario se prevén rampas de acceso y escalones para facilitar la llegada a las zonas de baño, con el mismo material de madera tecnológica. Los accesos principales se situarán en ambos extremos y también en las conexiones con el carrer del Quartó de Balansat y el carrer de Carles Roman Ferrer, con la obligación de cumplir la normativa vigente.

Luminarias solares

El proyecto contempla además una iluminación con luminarias solares para evitar el tendido de nuevas líneas eléctricas y reducir la intervención en la zona. Los informes técnicos incluyen el posible aumento del nivel del mar en los próximos años y señalan que la cota de implantación prevista se situaría por encima del escenario global más desfavorable. Para ocasiones extremas de subida del mar la estructura de la pasarela no se verá afectada al utilizarse materiales pretratados para admitir esta situación puntual. Asimismo, según la base de datos IDEIB, el ámbito no se encuentra dentro de zona de riesgo de inundación fluvial con periodo de retorno de 100 años.

Esta será sólo la primera parte de un proyecto más ambicioso que pretende, también, en el futuro, hacer una remodelación integral del paseo de Platja d’en Bossa, como ya se hizo en el de ses Figueretes. Hace años que el Ayuntamiento va parcheando las deficiencias que sufre esta zona, muy transitada durante el verano. Hasta en dos ocasiones se ha desplomado una parte del muro en los últimos tres años.