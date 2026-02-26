"Disco, caos y familia": La Discothèque celebra su 10º aniversario con cinco fiestas en 528 Ibiza

La Discothèque anuncia un ciclo especial para celebrar su 10º aniversario todos los jueves de julio en 528 Ibiza. Después de dos fiestas celebradas el verano pasado en este recinto, el programa propone cinco fiestas que conectan el legado del house y la cultura clubbing con actuaciones y sesiones pensadas para "recrear la magia" de su comunidad.

Cinco jueves, cinco carteles

El calendario arrancará el 2 de julio con Colleen 'Cosmo' Murphy, a la que la organización presenta como una referencia del "NY Loft vibe", acompañada por Fleetmac Wood, James Glover, Kirollus, Natasha Diggs, Roxanne Roll y Simon Dunmore.

Uno de los grandes reclamos llegará con Annie Mac, que volverá a pinchar en Ibiza por primera vez desde 2018 con dos fechas, el 9 y el 16 de julio. En la primera de ellas estará arropada por Bestley, Crazy P (DJ set), Daisybelle & Carly Foxx, Gina Breeze y Sophie Joy; y en la segunda, por Dan Shake, Joshua James, Mix-Stress, Santanna Oush y Siggy.

El 23 de julio se anuncia un 'b2b' especial entre Antal (cofundador de Rush Hour) y el icono de la escena de Manchester Luke Una, con el regreso de 'Cosmo' Murphy y un elenco que incluye a Ella Knight y Kirollus b2b Marcellus Pittman, entre otros.

El broche final llegará con 'La Discothèque presents FAC51 The Haçienda', con nombres como Derrick Carter, DJ Paulette, Felix Da Housecat, Graeme Park, Tom Wainwright y Ultra Naté. Los creadores del proyecto resumen el espíritu del aniversario con un mensaje: "Diez años de disco, caos y familia… por los próximos diez".