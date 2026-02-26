Procesionaria
Floyd Aita, vecino de Ibiza, al encontrarse con una fila de tres metros de procesionaria: "Estas son las malas"
Un grupo de jóvenes se sorprenden por los ejemplares que formaban una hilera cerca de una zona arbolada
Floyd Aita, vecino de Santa Eulària, ha compartido un vídeo en el que se observa una espectacular fila de orugas procesionarias de más de tres metros de longitud en la zona del bosque de la pista de motocross, junto al polideportivo de Santa Eulària.
El joven, que se encontraba con sus amigos, ha sabido identificarlas y ha señalado que se trataban de orugas de "las malas", refiriéndose a su peligrosidad venenosa. Tal como explicó el veterinario Fernando Ribas del Río a este diario hace un par de semanas, el animal "tiene como pelos, muchos pelos" y que estos son "muy alergénicos, urticariformes" y que, por ende, "producen una reacción alérgica muy severa".
El veterinario lamentó que los principales afectados en estos casos son los perros, por su instinto olfativo, lo que les lleva a "explorar el mundo para comer: todo lo que no saben lo muerden, huelen, chupan o mastican". La alarma salta en el momento en el que los animales muerden o se comen una de estas orugas por la alta toxicidad que supone, provocándoles efectos de salud gravísimos, incluso la muerte.
En el vídeo se puede observar a decenas de ejemplares avanzando en perfecta hilera sobre el suelo, en el característico movimiento que da nombre a esta especie, a la vez que advierte a sus amigos de la peligrosidad de la especie: "Cuidado, como te toque un pelo lo vas a flipar".
