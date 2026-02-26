'Festeig pagès', esparto y 'mitges quarteres', protagonistas de las exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Ibiza

Todas las imágenes de las exposiciones en Can Rosa / Valeria Videgain

"Hoy en día tenemos una visión diferente de los noviazgos y de cómo se conoce la gente", explica Lina Sansano, técnico de Patrimonio del Consell Insular, en la presentación de las nuevas exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Ibiza de Can Ros. "Nos conocemos en el instituto o en discotecas, pero antiguamente no era así", añade Sansano, quien es comisaria de una de estas muestras, dedicada al festeig pagès. Las otras dos exposiciones se centran en la cultura del esparto en Ibiza y en cómo se medían las distancias y cantidades y podrán verse desde el próximo 2 de marzo hasta el 26 de diciembre.

"Antes había una particularidad, que era que existía una dispersión del pueblo en el entorno rural y que estaba mal visto que la mujer saliera sola de casa", cuenta Sansano, quien añade que normalmente eran los domingos de misa el punto de encuentro para conocerse. "Era un gran acontecimiento social, no solo por la misa sino que se iba un poco antes para charlar y conocerse". Los pretendientes, los fadrins, al conocer a la chica que les gustaba en edad de festejar acudían a casa de la joven. "Como esta exposición muestra una costumbre inmaterial, hemos querido traer algunos de los objetos relacionados con el festeig pagès, como pueden ser los anillos una vez comprometidos", añade Sansano.

Exposición temporal del 'festeig pagès' en el Museo Etnográfico de Can Ros / Valeria Videgain

La cultura del esparto en Ibiza protagoniza la segunda de las exposiciones temporales de este año. "En esta muestra podemos ver artículos domésticos realizados con esparto. "Hay algunos con los que estamos más familiarizados hoy en día, como los senallons, pero otros son menos conocidos", explica Susana Cardona, conservadora del museo. La exposición muestra desde cómo se recogía el esparto en la isla hasta el proceso de cómo elaboraban los diferentes productos. "Desde un simple hilo para atar cosas hasta espardenyes, el esparto estaba presente en todas las casas payesas", afirma Cardona, quien explica además, la candidatura de este material como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. "Se ha presentado una candidatura conjunta entre España y Marruecos, por ser un elemento muy presente en el sudeste español, en Ibiza y en el norte de África", cuenta la responsable del museo. "Este mismo año conoceremos el resultado, que esperemos sea positivo", declara.

Recreación de un mercado en la muestra infantil sobre los pesos y medidas / Valeria Videgain

Antes de medir en kilos, los payeses contaban con sus propias medidas para calcular distancias y pesos. La mitja quartera o el almud, vocablos casi desconocidos hoy en día, eran algunas de estas medidas que esta exposición mostrará a los más pequeños. "Hemos recreado un mercadillo y piezas en 3D para que puedan interactuar en la exposición", explica Marta Torres, comisaria de la muestra. También presenta un personaje tradicional, el 'mostassaf'. "Era una especie de policía del mercado, que existía desde la Edad Media y vigilaba que los mercaderes no hicieran trampas con las medidas. Que, por ejemplo, no pusieran un falso fondo", cuenta Torres.

"Se trata de muestras en las que trabajamos los oficios, tradiciones y en las que tratamos de llevar nuestra cultura popular y patrimonio a los ciudadanos", afirma la consellera de Cultura, Sara Ramón.