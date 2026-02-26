Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas

En estos momentos coinciden un mínimo de cinco proyectos para elevar otros tantos hoteles de la isla a la máxima categoría

El Hotel Corso, en s'Illa Plana.

El Hotel Corso, en s'Illa Plana. / Vicent Marí

J.A.C.

Ibiza

El Hotel Corso, fundado en 1969, se suma a la lista de negocios históricos de Ibiza adquiridos por fondos de inversión para destinarlos al sector del lujo. En este caso, la reforma proyectada por Blasson Property ampliará las instalaciones actuales, aprovechando las disposiciones aprobadas para los negocios turísticos en la época del covid, y aumentará de nivel para lograr las cinco estrellas.

Además de este establecimiento de s’Illa Plana, en este momento coinciden otros cuatro proyectos de remodelación para elevar a la máxima categoría a otros tantos hoteles. Se trata del Stella Maris, en Cala Gració; el Palmyra, en s’Arenal de Sant Antoni; el antiguo Portinatx Beach Club Hotel, que reabre este verano bajo la compañía hotelera mexicana Nomade Temple; y, en este mismo núcleo turístico de Sant Joan, el antiguo Presidente. Este último negocio también ha sido adquirido por un fondo de inversión, Meridia Capital, de Barcelona.

Actualmente, el número de plazas de cinco estrellas representa el 18% de las 58.638 con que cuenta la totalidad de la oferta hotelera de Ibiza. Sin embargo, con la próxima reconversión de estos cinco hoteles, este porcentaje se elevará por encima del 22,3%.

