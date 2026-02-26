Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas

El Hotel Corso, fundado en 1969, se suma a la lista de negocios históricos de Ibiza adquiridos por fondos de inversión para destinarlos al sector del lujo. En este caso, la reforma proyectada por Blasson Property ampliará las instalaciones actuales, aprovechando las disposiciones aprobadas para los negocios turísticos en la época del covid, y aumentará de nivel para lograr las cinco estrellas.

Además de este establecimiento de s’Illa Plana, en este momento coinciden otros cuatro proyectos de remodelación para elevar a la máxima categoría a otros tantos hoteles. Se trata del Stella Maris, en Cala Gració; el Palmyra, en s’Arenal de Sant Antoni; el antiguo Portinatx Beach Club Hotel, que reabre este verano bajo la compañía hotelera mexicana Nomade Temple; y, en este mismo núcleo turístico de Sant Joan, el antiguo Presidente. Este último negocio también ha sido adquirido por un fondo de inversión, Meridia Capital, de Barcelona.

Actualmente, el número de plazas de cinco estrellas representa el 18% de las 58.638 con que cuenta la totalidad de la oferta hotelera de Ibiza. Sin embargo, con la próxima reconversión de estos cinco hoteles, este porcentaje se elevará por encima del 22,3%.