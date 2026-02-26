Fiestas privadas, de piscina y 'boat parties' en el programa de viaje a Ibiza de miles de Erasmus

El ESN Ibiza Trip, el popular viaje de Erasmus a Ibiza prevé un programa lleno de ocio, cultura y convivencia internacional. El evento, considerado el mayor encuentro de la Generación Erasmus en España, tendrá lugar del 16 al 21 de abril de 2026 en Ibiza.

La organización, formada por personas voluntarias de Erasmus Student Network España (ESN España), ha presentado un paquete que combina actividades festivas, propuestas culturales y servicios incluidos para garantizar una estancia completa. El programa incluye autobús de ida y vuelta para los participantes y una fiesta en barco por la costa, uno de los momentos más destacados del viaje. La oferta contempla cuatro noches en un hotel Vibra de tres estrellas.

La oferta suma tres fiestas en la piscina y cuatro fiestas privadas, con una consumición incluida por noche. El paquete incorpora también traslados entre islas y una excursión a Formentera. La propuesta añade una visita guiada por la ciudad, seguro de viaje, paquete de bienvenida y reportaje fotográfico del evento. El conjunto configura una experiencia integral para los asistentes.

Más allá del programa festivo, el ESN Ibiza Trip mantiene su compromiso con la creación de espacios seguros y libres de violencia. Tal como publicó este diario hace unas semanas, la edición de 2026 contará con la colaboración de la Oficina de la Dona del Consell de Ibiza y con la participación de Creu Roja Joventut Balears en la gestión de puntos violeta, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención durante el encuentro.

Con esta propuesta ampliada, el ESN Ibiza Trip conmemorará dos décadas como una de las citas más esperadas por la comunidad Erasmus en España.