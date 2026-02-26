Entrega de premios del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior

Los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior pro viaje de estudios, celebrado el pasado 6 de febrero, recibieron ayer sus galardones en el Ayuntamiento de Sant Antoni de manos de Jorge Nacher, concejal de Juventud, y Lina Sala, organizadora del evento. El primer premio, dotado con 750 euros, fue para el IES Isidor Macabich; el segundo, con 500 euros, para el CC Can Bonet; y el tercero, de 250 euros, para el CEIP Can Coix.