Entrega de premios del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior
Los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior pro viaje de estudios, celebrado el pasado 6 de febrero, recibieron ayer sus galardones en el Ayuntamiento de Sant Antoni de manos de Jorge Nacher, concejal de Juventud, y Lina Sala, organizadora del evento. El primer premio, dotado con 750 euros, fue para el IES Isidor Macabich; el segundo, con 500 euros, para el CC Can Bonet; y el tercero, de 250 euros, para el CEIP Can Coix.
