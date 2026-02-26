Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desbandada de la oposición en el pleno de Sant Antoni: denuncian que la ampliación del horario de las Zonas de Protección Acústica se incluyó en el pleno menos de 24 horas antes

Antonio Lorenzo, portavoz socialista antes de abandonar el pleno en Sant Antoni: "Al final, queramos o no, si lo queréis aprobar lo haréis al contar con mayoría absoluta"

La oposición ha abandonado el pleno en Sant Antoni

La oposición ha abandonado el pleno en Sant Antoni / DI

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Sant Antoni

Desbandada en el pleno de Sant Antoni. La oposición ha abandonado el salón justo antes de la votación sobre la ampliación del horario de las Zonas de Protección Acústica (ZPAE) como protesta por la escasa antelación con la que se les ha comunicado la inclusión del punto en el orden del día del pleno que se celebraba la mañana de este jueves. A pesar de ello, la propuesta ha salido adelante con los votos favorables de todos los concejales del Partido Popular, que han votado en solitario. Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en Sant Antoni, ha afirmado: "Al final, queramos o no, si lo queréis aprobar lo haréis al contar con mayoría absoluta".

Así, los establecimientos de Sant Antoni ubicados en zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) ampliarán en un mes el horario de apertura de verano, periodo en el que hasta ahora tenían licencia para trabajar de cara al público hasta las tres de la madrugada. Así lo ha aprobado el Ayuntamiento durante la sesión plenaria celebrada la mañana de este jueves.

La propuesta del equipo de gobierno municipal no figuraba en el orden del día y se incorporó como asunto de urgencia, una decisión que ha generado malestar en la oposición. Los siete ediles socialistas, así como las representantes de Vox y Unidas Podemos en el Consistorio, han criticado la inclusión del punto "tras recibir un correo electrónico con esta novedad sobre un tema tan importante ni 24 horas antes de la celebración de la sesión", según ha afirmado, en tono de indignación, el portavoz socialista en Sant Antoni, Antonio Lorenzo.

Hasta la fecha, los negocios situados en ZPAE del municipio podían abrir hasta las tres de la madrugada durante cinco meses al año, coincidiendo con la temporada turística en Ibiza. Durante los siete meses restantes, el horario autorizado se ampliaba hasta las cinco de la madrugada.

Sin embargo, el Consistorio ha aprobado "la equiparación de los meses de verano con los de invierno", según ha explicado el alcalde, Marcos Serra. El edil ha reclamado que el asunto se abordara en el pleno ordinario previsto para marzo o en una sesión extraordinaria. "Con un aviso tan prematuro sobre este punto de urgencia no hemos tenido tiempo para estudiarlo. Debéis dejar trabajar a la oposición. No son las formas de hacer las cosas", manifestó.

La concejala de Vox, Esther Fernández, se ha mostrado también muy crítica: "No consideramos que sea un punto para tratar de urgencia hoy. Es vuestra forma autoritaria de utilizar las urgencias sin respetar a la oposición".

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos, Ángeles Roselló Díaz, ha coincidido con el resto de grupos de la oposición y ha zanjado: "No son las formas".

