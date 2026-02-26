La Policia Nacional desarticula la banda criminal de albaneses que entraron a robar a la villa de Ronaldo Nazário en Ibiza

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen albanés tras una operación conjunta con la Policía de Albania. La red presuntamente cometía robos con violencia en viviendas habitadas con uso de armas de fuego y ocultaba el botín en zulos en el monte o en zonas apartadas.

Los investigadores atribuyen a esta organización el asalto que sufrió el futbolista italiano Marco Verratti en 2022, cuando pasaba unos días de vacaciones en una casa de Ibiza propiedad del exjugador brasileño Ronaldo Nazário.

Once robos y más de 1,5 millones en botín

Según ha informado Europa Press, la operación se desarrolló en dos fases con seis registros, dos en Barcelona y cuatro en Albania. Los agentes intervinieron más de 10.500 euros en efectivo, cuatro relojes de lujo y bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros.

Cinco personas han sido detenidas y han pasado a disposición judicial como presuntas responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental.

El jefe del Grupo II de Robos de la UDEV Central explicó en rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas que la organización cometió once asaltos desde agosto de 2024. El botín supera el millón y medio de euros en relojes de alta gama, joyas, bolsos y dinero en efectivo.

Los miembros del grupo ocultaban los efectos sustraídos en zulos en el monte o en lugares aislados. Terceras personas recogían después los objetos y los trasladaban fuera de España, sobre todo a Albania, país donde los investigadores han acreditado que varios integrantes poseen propiedades.

Asaltos en urbanizaciones de lujo

Tal como ha explicado, la red estableció su base en Barcelona. Desde allí, sus integrantes viajaban por carretera para cometer los robos en chalés situados en urbanizaciones de Marbella, Córdoba, Cádiz, Sevilla y distintos puntos del Levante. Actuaban entre las 20 y la medianoche. Saltaban muros y forzaban ventanas para acceder a las viviendas.

La investigación ha determinado que el grupo utilizaba vehículos de gran cilindrada alquilados en Alemania y con matrículas dobladas. Las víctimas solían ser personas con alto poder adquisitivo. Los asaltantes amenazaban y golpeaban a los moradores para obtener información sobre cajas fuertes y objetos de valor.

Durante los asaltos vestían de negro y cubrían su rostro con pasamontañas. También empleaban dispositivos tipo walkie-talkie con pinganillos sujetos al pecho para coordinarse, mientras uno de los integrantes permanecía en el vehículo para vigilar el entorno.

La primera fase de la operación permitió localizar en septiembre de 2025 en Albania a uno de los principales cabecillas, que será extraditado a España. Otro miembro destacado fue arrestado en Italia en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega.

En la segunda fase, los agentes detuvieron en enero en Barcelona a dos varones y arrestaron en Benidorm a otro integrante, que será extraditado a Italia al tener en vigor una OEDE. El pasado miércoles, la Policía arrestó además en Barcelona a una mujer vinculada con la organización. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.