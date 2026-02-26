Migración
Cuatro detenidos en Ibiza y Formentera por robar embarcaciones y motores de pateras recién llegadas
Tres ciudadanos españoles y un paraguayo fueron arrestados por la Guardia Civil en sa Caleta y Talamanca
La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres en Ibiza y Formentera como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de embarcaciones y motores, tras una investigación por la sustracción de pateras abandonadas en la costa este de Formentera. Según ha informado el instituto armado jueves, los detenidos se dedicaban a esperar la llegada de pateras para, una vez abandonadas, sustraerlas de forma inmediata.
La investigación se centraba en estos robos. En el marco de estas actuaciones, el pasado 24 de febrero fueron detenidas dos personas en la zona de sa Caleta, en el municipio de Sant Josep, y se recuperó una embarcación que, presuntamente, acababan de sustraer.
De acuerdo con la nota de prensa, la patera recuperada había sido ocultada tras el robo en una cueva de la costa, en las proximidades del lugar. Este miércoles, la Guardia Civil detuvo a otras dos personas en la zona de Talamanca, cuando transportaban en una embarcación el motor fuera borda que acababan de sustraer.
Embarcaciones bajo custodia judicial
En total, se han recuperado dos motores y una embarcación, además de intervenir las dos pateras utilizadas para cometer los hechos, que han quedado a disposición judicial. La Guardia Civil subraya que este tipo de embarcaciones suele estar relacionado con procedimientos judiciales en los que se investigan mafias organizadas dedicadas al tráfico de inmigrantes.
En este sentido, el Consell de Formentera recoge estas embarcaciones para su posterior destrucción si no están implicadas directamente en hechos delictivos.
Los cuatro detenidos —tres españoles y un paraguayo— pasarán a disposición judicial en las próximas horas y la Guardia Civil asegura que mantendrá los dispositivos establecidos para evitar hechos similares.
