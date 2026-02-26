Critican que las islas pierden a 70 agentes

La asociación profesional Jucil ha denunciado que Balears ha perdido 70 agentes de la Guardia Civil tras la resolución de las 165 vacantes ofertadas en el último concurso de vacantes, publicado en noviembre. Advierten en una nota de un «escenario crítico» de cara a los próximos meses si no se adoptan medidas urgentes.

Según datos facilitados por la asociación, 85 agentes destinados en el archipiélago han obtenido plaza fuera de las islas, mientras que solo 15 nuevos efectivos han sido asignados a Balears. De estos, cinco llegan con carácter forzoso, lo que implica que sólo estarán obligados a permanecer un año en el destino. La organización ve «incomprensible» esta reducción de plantilla en un contexto que, como ha precisado, exige un refuerzo de la seguridad.