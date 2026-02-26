Cooperativas de Córdoba y Málaga sirven de ejemplo a agricultores de Ibiza para generar valor añadido en el campo

El Consell Insular de Ibiza ha organizado durante las dos últimas semanas el Curso de mejora del manejo hortofrutícola y generación de valor añadido en explotaciones agrarias cooperativas, dirigido a jóvenes agricultores y profesionales del sector con el objetivo de reforzar su capacitación técnica y estratégica y mejorar la competitividad del campo ibicenco.

El director insular de Medio Rural y Marino, Joan Marí, señaló que la iniciativa “responde a la necesidad de fortalecer nuestro sector primario con herramientas reales, con formación aplicada y con ejemplos concretos de cooperativas que funcionan”. Marí subrayó que “el futuro del campo de Eivissa pasa por generar más valor añadido, por trabajar de manera coordinada y por mejorar la capacidad de comercialización de nuestros productos”, y destacó que conocer experiencias de éxito de otros territorios “permite abrir nuevas perspectivas y adaptar buenas prácticas a la realidad de nuestra isla”.

Una de las visitas a cooperativas / Consell d'Eivissa

El curso se estructuró en dos fases. La primera, de carácter teórico, se impartió los días 11 y 12 de febrero en el Parc Insular de Serveis de Sa Coma, con contenidos sobre manejo eficiente de cultivos hortícolas, fertilización optimizada, coordinación técnica en el ámbito cooperativo, distintivos de calidad, generación de valor añadido y comercialización en común, a través de casos prácticos y debate con participación activa del alumnado.

La segunda fase consistió en un viaje formativo del 16 al 20 de febrero a cooperativas agrarias y agroalimentarias de referencia de Córdoba y Málaga, donde los participantes conocieron modelos orientados a la transformación y venta conjunta, la gestión colectiva de recursos, la integración vertical, la gobernanza interna y estrategias de posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Visitas a cooperativas

Entre las visitas destacaron cooperativas oleícolas como las de Lucena y El Trabuco, entidades de servicios agrarios y de regantes como Coare, cooperativas citrícolas exportadoras como Sunaran SAT, grandes estructuras como Covap y Dcoop, y explotaciones ganaderas con vocación formativa como Huerta La Encinilla. Según el Consell, el recorrido permitió analizar procesos reales de producción, clasificación, transformación y comercialización en cooperativas de distintas dimensiones y especializaciones.

Con esta acción, la institución insular reafirma su apuesta por un sector primario más profesionalizado, competitivo y capaz de generar mayor valor para las explotaciones agrarias de Eivissa, situando formación, cooperación e innovación como ejes para garantizar la viabilidad económica del campo.