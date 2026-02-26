El Consell impone medidas cautelares a cuatro viviendas y avisa de sanciones de hasta 500.000 euros

El Consell de Ibiza ha impuesto medidas cautelares a cuatro viviendas del municipio de Ibiza por alquiler turístico ilegal. La institución insular, a través de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y en colaboración con la Policía Local de Ibiza, ha notificado a los propietarios la prohibición de continuar con la actividad.

Según informa el Consell de Ibiza, la medida se aplica en el marco de los expedientes abiertos por comercialización turística sin autorización. La modificación del artículo 122 de la Ley 8/2012, aprobada mediante el Decreto Ley 5/2024, de 13 de diciembre, establece que el incumplimiento de estas medidas puede constituir una infracción penal.

Un inspector de Ordenación Turística del Consell Insular de Ibiza y dos agentes de la Policía Local han acudido a los inmuebles para notificar la situación. El equipo ha colocado adhesivos informativos en las puertas, que deberán permanecer visibles hasta la resolución definitiva de cada expediente. La Policía Local también ha comprobado que, en el momento de la inspección, ninguno de los pisos desarrollaba actividad turística.

El Consell de Ibiza advierte de que los responsables de la comercialización ilegal de viviendas turísticas se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 500.000 euros. Además, el incumplimiento de las medidas cautelares puede acarrear acciones penales.

La institución insular recuerda que los acuerdos firmados con plataformas de comercialización de estancias turísticas en internet han permitido retirar más de 3.000 anuncios de los principales canales de oferta. Esta actuación ha reducido en 18.000 plazas la oferta ilegal de alojamiento en la isla. Según datos del Ibestat, esta reducción ha provocado un descenso de unas 17.000 personas diarias en el Índice de Presión Humana durante la temporada alta.

En el caso concreto de Vila, el último informe del Instituto Nacional de Estadística cifra la caída del total de anuncios de alquiler turístico, tanto legales como ilegales, en un 88%, tal como destaca el Consell de Ibiza.