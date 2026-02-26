CAMPAÑA FIRA DEL RAM
Solidaridad
Comida solidaria en Sant Rafel para apoyar a enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera
Afaef invita a participar del evento el domingo 8 de marzo en Es Cruce
También habrá música y sorteos
Ibiza
La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef) ha anunciado la celebración de un almuerzo benéfico el domingo 8 de marzo en el Restaurante Es Cruce, en Sant Rafael, a beneficio de las personas afectadas por Alzheimer y sus familias.
El precio del almuerzo es de 45 euros por persona y se puede abonar en efectivo o con tarjeta. El menú incluye aperitivo, ensalada, arroz de matanzas, sorbete de limón, postre, café y bebida. Para entretenimiento de los presentes, habrá sorteos y música de la mano de Gaby Dj.
Las personas interesadas en asistir pueden realizar reservas llamando al 653 940 758.
