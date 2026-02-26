El Club Náutico Santa Eulalia recibirá la Medalla de Oro del municipio "por su contribución continuada al fomento del deporte y la promoción de la cultura marítima" en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària entregará la Medalla de Oro de 2026, el máximo reconocimiento del municipio, al Club Náutico Santa Eulalia. En la misma gala de entrega también se repartirán los Premios Xarc, que se conceden a personas o entidades destacadas de las diferentes parroquias del municipio y este 2026, a diferencia del año anterior, también recaen en algunas mujeres.

El pleno del mes de febrero aprobó por unanimidad entregar la Medalla de Oro al club náutico "por su contribución continuada al fomento del deporte, la promoción de la cultura marítima y la cohesión del municipio", destacó Marisol Ferrer, concejala de Cultura de Santa Eulària. El Club se ha convertido en un referente deportivo, social y formativo en el municipio y en el conjunto de la isla, defendió.

El Consistorio destaca que la entidad ha consolidado una trayectoria marcada tanto por la formación de base como por la organización de competiciones de gran relevancia, como la Copa de España de Natación en Aguas Abiertas en 2025, que este año repite edición.

Entidades y personas destacadas de las parroquias del municipio

En cuanto a los Premios Xarc, este año el galardón se entregará a la activista Hazel Morgan, como un ejemplo de coherencia y lucha a favor del medioambiente, y a Maria Tur Bonet, por su compromiso con la vida social, cultural y religiosa de Jesús. "Desde pequeña vivió de cerca la dedicación de su padre [Juan Tur Guasch de Can Fluixà] en la parroquia de Jesús, donde ejerció de obrero en dos etapas", explicó Ferrer.

También se otorgará un Premio Xarc al Bar Restaurant Santa Gertrudis, por ser un espacio de encuentro y convivencia en Santa Eulària con casi medio siglo de historia y a la Asociación de vecinos La Unión de Sant Carles, por promocionar y ayudar a preservar la identidad comunitaria de esta localidad, como la Feria del Calamar del pueblo. También se premia al Club Bàsquet Puig d'en Valls, por su compromiso con el deporte, la educación de sus jugadores y por sus 30 años de historia.