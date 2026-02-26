Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Santa Eulària quiere evitar el caso de las VPO de Alicante en Ibiza: pide transparencia en la adjudicación de vivienda pública

La agrupación socialista propone evitar irregularidades en la adjudicación de vivienda protegida.

El terreno en el que se ubicará la primera promoción de viviendas públicas de Santa Eulària.

El terreno en el que se ubicará la primera promoción de viviendas públicas de Santa Eulària. / Ayuntamiento Santa Eulària

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Santa Eulària

El PSOE de Santa Eulària presentó este jueves una propuesta para garantizar la transparencia en la adjudicación de vivienda pública en el municipio. Esta nace con el objetivo de que un caso como el de las viviendas de protección pública que ha azotado Alicante, donde se han detectado varias irregularidades en el proceso de adjudicación, no llegue a ocurrir aquí.

Entre los puntos propuestos figuraba, por ejemplo, crear una comisión de vigilancia con técnicos independientes. El equipo de gobierno, del PP, votó en contra, al señalar que los criterios establecidos para la entrada en las futuras viviendas de precio limitado (VPL) de Puig d'en Valls —las primeras del municipio— son "claros y transparentes".

TEMAS

