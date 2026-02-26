El PSOE de Santa Eulària quiere evitar el caso de las VPO de Alicante en Ibiza: pide transparencia en la adjudicación de vivienda pública

El PSOE de Santa Eulària presentó este jueves una propuesta para garantizar la transparencia en la adjudicación de vivienda pública en el municipio. Esta nace con el objetivo de que un caso como el de las viviendas de protección pública que ha azotado Alicante, donde se han detectado varias irregularidades en el proceso de adjudicación, no llegue a ocurrir aquí.

Entre los puntos propuestos figuraba, por ejemplo, crear una comisión de vigilancia con técnicos independientes. El equipo de gobierno, del PP, votó en contra, al señalar que los criterios establecidos para la entrada en las futuras viviendas de precio limitado (VPL) de Puig d'en Valls —las primeras del municipio— son "claros y transparentes".