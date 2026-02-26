Cáritas organiza una jornada de empleo para impulsar la inserción laboral de Ibiza

Cáritas Diocesana de Ibiza ha organizado este jueves una jornada de empleo en sus nuevas instalaciones de Can Pep Xico dirigida a personas que han completado con éxito su formación dentro del programa de empleo de la entidad. La iniciativa ha reunido a empresas del sector hotelero con el objetivo de crear oportunidades laborales reales mediante entrevistas exprés y recogida de currículums.

Según ha informado Cáritas Diocesana de Ibiza, las personas participantes han recibido formación específica como ayudantes de cocina y camareras y camareros de pisos. El itinerario formativo se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Abel Matutes, que ha contribuido a reforzar tanto las competencias técnicas como las habilidades transversales del alumnado, claves para mejorar su acceso al mercado laboral.

El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, un respaldo que, según la entidad, resulta fundamental para garantizar acompañamiento integral, formación especializada y seguimiento individualizado. Cáritas Diocesana de Ibiza ha agradecido esta financiación, que permite ampliar oportunidades y fomentar la inclusión sociolaboral en la isla.

La organización ha subrayado la relevancia de la implicación del tejido empresarial en los procesos de transformación social. A su juicio, la cooperación entre empresas y entidades sociales facilita el acceso al empleo, refuerza la cohesión social y favorece un modelo económico más inclusivo y responsable.

Asimismo, Cáritas Diocesana de Ibiza ha señalado la necesidad de reforzar el apoyo institucional a este tipo de iniciativas ante las barreras administrativas, la inestabilidad en la financiación y los retos estructurales que dificultan la continuidad de programas de inserción que han demostrado eficacia. La entidad defiende una respuesta basada en la cooperación entre sector público, privado y social que asegure itinerarios sostenibles y oportunidades reales.

Durante la jornada, la organización ha destacado tres ejes esenciales para lograr una inserción laboral duradera: la promoción de relaciones laborales basadas en la conciencia y el respeto mutuo; la creación de oportunidades que permitan superar situaciones de vulnerabilidad a través del esfuerzo y la formación; y la atención a la salud mental como elemento clave para la estabilidad y el mantenimiento del empleo.

Con esta iniciativa, Cáritas Diocesana de Ibiza quiere reafirmar su compromiso con la dignidad de las personas, el empleo como herramienta de inclusión y la construcción de una sociedad más justa y solidaria.