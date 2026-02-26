Baleària supera los 800 millones de facturación y sube su beneficio un 152%

La naviera Baleària, con sede en Dénia (Alicante), cerró 2025 con un beneficio de 63 millones, un 152% más frente al año anterior, con una facturación de 801 millones, que ha crecido un 16% más y un Ebitda de 170 millones (+29%), gracias al impulso de sus líneas internacionales. Desde la empresa valoran, en un comunicado, que estos resultados económicos son «sólidos», que «consolidan» su «modelo empresarial» y que «refuerzan» su «posición en el transporte marítimo europeo».

Para su presidente, Adolfo Utor, estos datos demuestran la «solidez» del modelo empresarial de la naviera: «Tenemos capacidad para crecer de forma rentable y sostenible en un entorno competitivo. Hemos consolidado una base financiera robusta que nos permite afrontar con garantías una nueva etapa de expansión».

Según la empresa, «la incorporación de nuevos buques y la apertura de rutas han mejorado la eficiencia operativa y la productividad de la flota, generando una contribución positiva al negocio y permitiendo que el incremento de costes derivados de las normativas medioambientales no haya afectado a la rentabilidad».

En términos de ingresos, las conexiones con el norte de África, tanto nacionales como internacionales, alcanzan ya un peso similar al de las rutas de Baleares, «que se mantienen como principal mercado».

Durante 2025, Baleària transportó 6,5 millones de pasajeros (+15%) y 1,6 millones de vehículos (+11%), lo que supone que en la última década ha duplicado el número de clientes. Este año ha destacado «especialmente» el «impulso del tráfico internacional, que ha crecido un 68%, con cerca de dos millones de pasajeros».

Marruecos

Así, destaca que «Marruecos se consolida como el principal mercado internacional» y que la apertura de la ruta Tarifa-Tánger City, adjudicada por 15 años, le ha permitido «incrementar el número de pasajeros hacia este país». Y agrega que Argelia «también se ha consolidado como un mercado clave con la aperturas de nuevas rutas».

Por otro lado, ha transportado un 10% más de carga, hasta los 8,4 millones de metros lineales (equivalentes a unos 622.000 camiones), un segmento que representa el 36% de la facturación y que resulta «esencial» para «garantizar la continuidad logística» en los puntos donde opera.

También en esta área Marruecos se está convirtiendo «en un eje estratégico», que ya suma el 29% del volumen total de carga. Sin embargo, Baleares, con un 59%, continúa siendo el principal mercado de la compañía.

Utor recuerda que «Baleària firmó en agosto acuerdos para la adquisición de la naviera Armas Trasmediterránea, una operación pendiente de la autorización» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De cerrarse, señala que reforzaría su presencia en Canarias e incorporaría 15 ferris y 1.500 empleados.

Para Utor, esta posible integración tiene una «dimensión estratégica» para la «cohesión» nacional: «España necesita operadores marítimos sólidos, con dimensión suficiente para competir con los grandes grupos internacionales y garantizar la conectividad de todos los territorios. Baleària es de capital 100% nacional con una amplia trayectoria y un proyecto a largo plazo. Estamos preparados para asumir ese reto con responsabilidad y visión de futuro».

De otro lado, desde Baleària muestran su compromiso con «alcanzar las cero emisiones netas en 2050» y aseguran que han convertido la sostenibilidad «en un factor estructural de competitividad empresarial».

«Actualmente, más de la mitad de la potencia propulsora de sus buques puede operar con gas natural o biogás, situando a Baleària como la compañía líder en Europa en el uso de combustibles alternativos», ha aseverado Utor.

Motores duales

Entre los «hitos más relevantes» del ejercicio en sostenibilidad, la empresa ha mencionado la botadura del ‘Mercedes Pinto’, el tercer fast ferry con motores duales de la naviera, y empezar a navegar en tres de sus rutas con biogás, «que permite operar con cero emisiones netas».

«Gracias a esta apuesta, parte de la flota de Baleària se adelanta varias décadas al objetivo de descarbonización fijado para 2050. Además, la naviera ha reforzado su apuesta por la electrificación con el inicio de la construcción de dos fast ferries de propulsión 100% eléctrica alimentados por baterías y con conexión OPS para la ruta Tarifa-Tanger City, destinados al primer corredor verde entre España y Marruecos».

Igualmente, indican que los «avances en sostenibilidad» se reflejan en «indicadores verificables», ya que, «pese al aumento» de la actividad (1,9 millones de millas navegadas, un 1,5% más), Baleària afirma que ha reducido su huella de carbono total en 13.500 toneladas de CO2 equivalente (-1,4%).

Menos gases emitidos

En este sentido, concretan que «la mejora es aún más significativa» en términos relativos, con un -2,85% de emisiones por milla navegada, -15% de emisiones por pasajero y -12% por metro lineal de carga. Asimismo, la intensidad de gases de efecto invernadero ha disminuido un 5,25%.

«La descarbonización no es solo una obligación normativa, es una responsabilidad empresarial y una oportunidad estratégica», sostiene Utor, quien indica que «el coste de las normativas europeas medioambientales» ha sido de 19,5 millones de euros (+116%).

La compañía considera que «la anticipación en inversiones y la mejora continua de la eficiencia energética» son «claves para minimizar riesgos y reforzar» su «competitividad en un entorno normativo cada vez más exigente».

Plantilla de 3.100 trabajadores

En otro orden de cosas, la empresa informa de que en 2025 su plantilla ha alcanzado las 3.100 personas, con un 98% de contratos indefinidos para los empleados directos en España, lo que refleja una «apuesta clara por la estabilidad laboral y el arraigo territorial».

«En un sector que afronta escasez de perfiles cualificados, la compañía ha reforzado su inversión en desarrollo profesional y ha impulsado el programa Sailing Women, orientado a incrementar la presencia femenina en las áreas de Puente y Máquinas, tradicionalmente masculinizadas», apuntan desde la naviera.

Por todo ello, recalcan que «este compromiso con el talento se complementa con una política activa de generación de valor en el entorno económico local», al afirmar que «Baleària prioriza proveedores de proximidad», pues «el 90% de sus proveedores son nacionales y el 77% locales».

También creen que el cash flow social de 891 millones de euros «evidencia el efecto tractor» de Baleària sobre «el empleo, la actividad empresarial y la dinamización económica». Además, a través de la Fundación Baleària, la compañía destaca que amplía su impacto social «más allá de la actividad estrictamente empresarial».