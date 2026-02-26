«Los ayuntamientos de Ibiza nunca han facilitado el empadronamiento de migrantes, ahora tampoco»

¿Ha calculado cuántos migrantes se apuntarán a la regularización extraordinaria impulsada desde el Gobierno?

Nosotros, más o menos, pensamos que en Ibiza debe haber unas 4.000 o 5.000 personas que no están regularizadas. No tenemos un cálculo exacto, pero más o menos.

Pero la Asociación de Paraguayos calcula que sólo de su nacionalidad podría haber más de 3.000.

Sí, los paraguayos ya habían hecho un censo y habían dicho que más o menos tendrían unas tres mil personas, pero bueno, ya te digo, pueden ser 4.000 o 5.000 como mucho. Es que no tenemos números exactos.

¿Y por nacionalidades?

Hay gran cantidad de colombianos. Colombianos hay hasta debajo de las piedras. Por todos lados me entero de que hay colombianos. ¿Qué pasa? Que no están agrupados en una asociación, por lo que entonces es más difícil [que se organicen]. Los paraguayos tienen su asociación. Nosotros, los uruguayos, los argentinos, todos tenemos asociación, pero los colombianos no tienen una para hacer su propio censo o tener una idea de cuántos son. Pero hay gran cantidad. Venezolanos, también. Toda esa gente no tiene papeles y no se ha podido regularizar.

¿A qué se debe esa llegada masiva de colombianos?

El tema es así: una persona sale de su país de origen, va a cualquier país y le va bien allí. Entonces empieza a decir a sus amigos, a su familia, que podrían venir aquí. Y empiezan a llegar. Los uruguayos y los argentinos comenzamos (aunque yo llegué antes) a llegar en los años 2002 y 2003. Era impresionante la cantidad de gente que llegaba de Argentina y de Uruguay en esa época.

¿Cuáles son las principales dudas que les manifiestan estos migrantes que todavía no han podido regularizarse?

Muchos preguntan por qué no pueden siquiera empadronarse. El tema del empadronamiento es muy difícil en Ibiza. Los ayuntamientos no los quieren empadronar en los lugares donde viven porque a veces residen en una habitación que comparten con tres, cuatro, cinco personas más. Y los dueños de la casa o los responsables de la casa tampoco les facilitan empadronarse. No los quieren empadronar. Los migrantes se preguntan si en esta situación tienen derecho a regularizarse. La respuesta es sí. Claro que tienen derecho. Para ello tendrán que presentar papeles de haber ido al médico, o de las compras que han hecho, tiques... Algo que demuestre que están en la isla desde tal fecha [antes del 31 de diciembre de 2025 y desde al menos cinco meses antes, según ha comunicado el Gobierno]. Sí que se pueden regularizar.

¿Las administraciones locales están poniendo dificultades o están facilitando la regularización?

Nunca han facilitado nada, ahora tampoco. No están predispuestos a ayudar. Siempre hemos tenido que luchar con los ayuntamientos porque no los empadronan [a los migrantes que lo piden].

¿Por qué cree que la Administración local se comporta de esta manera?

Hay gente que dice que, con la regularización, la isla se va a llenar de gente. ¿Qué se va a llenar de gente? Llevan aquí viviendo y trabajando desde hace años. Trabajan en la construcción. Mira la cantidad de mujeres que están en casas de familias cuidando a los abuelos, que trabajan, no sé, hasta 24 horas seguidas. Y no las han empadronado. Hay gente sin empadronar a la que [quienes les dan trabajo] pagan lo que se les ocurre. Los están explotando. Toda esa gente trabaja en B o en negro. Y eso ocurre en todos los lugares y empleos: en los bares o en el campo hay inmigrantes trabajando sin papeles en Ibiza. Hace muchos años que batallamos para que se lleve a cabo una regularización, porque lo que ocurre es tremendo.

¿Aprecia xenofobia en esas dificultades puestas desde los ayuntamientos a la hora de empadronar, o por quienes contratan en negro o por quienes subalquilan habitaciones o viviendas a los migrantes?

Hay un egoísmo muy grande. Muy grande. Los xenófobos están utilizando a los migrantes, que están trabajando gratis para ellos. No lo entiendo, es algo que no me entra en la cabeza. Pero así es la realidad que tenemos. Lo que estamos esperando es que se pueda regularizar la mayor cantidad de gente posible.

¿Cree que el Estado está preparado para afrontar el reto de regularizar a medio millón de personas?

Desde que lo anunciaron, cambian cada dos por tres la normativa para la regularización. No sé si están preparados. Ahora, por ejemplo, dicen que los que han pedido asilo también van a entrar en la regularización. Y hay mucha gente que lo ha solicitado.

¿Y aquí en la isla, está preparado el Estado para afrontar el aluvión de peticiones previsto?

Todavía no sabemos cómo se van a presentar los papeles y dónde. En Ibiza hay una oficina de extranjería que de eso sólo tiene el nombre, nada más. Está en la Casa del Mar [sede de la dirección general de la Administración del Estado]. De hecho, es un sitio donde el migrante va y deja sus papeles. Es un lugar, digamos, de entrada [de documentos]. Porque luego los mandan a Mallorca o a cualquier otro lugar y después hay que esperar a que los analicen y que regresen a la isla. No sé, con la poca cantidad de funcionarios que hay en Ibiza para hacer las tramitaciones, dónde van a poder presentar la documentación quienes pidan la regularización. No sé qué van a hacer, si van a poner más personal para atender a quienes presenten la documentación para regularizarse.

El gobierno asegura que esta medida es «la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta inmediata y ordenada». Pero por lo que cuenta es posible que falten medios.

Aquí faltan los medios, por supuesto. Hace unos cuantos años, cuando se organizó en la isla la Oficina de Extranjería, tenían unos seis empleados o más. Pero luego se fueron yendo [de esa oficina]. ¿Por qué se fueron? Yo pedí una explicación y me contestaron que la razón era que esos empleados ganaban más trabajando en el Consell insular que en la Oficina de Extranjería, donde no les pagan unos salarios que les sirvan para vivir en Ibiza. Preparan oposiciones para el Consell o para otros sitios y se van.