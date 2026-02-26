Discotecas
Una orquesta en directo en Amnesia Ibiza para celebrar sus 50 años
La disctoteca de Ibiza se une a FAC51 The Haçienda, la mítica sala de Manchester
Graeme Park lidera un viaje por himnos del house y el legado compartido que nació en la isla y explotó en el Reino Unido
Este 2026, Amnesia Ibiza cumple 50 años de viday una de las grandes celebraciones será el sábado 19 de septiembre de 2026 con un evento especial en el que el club ibicenco se unirá a otro nombre clave en la historia de la música: FAC51 The Haçienda. La cita marcará, según la organización, la primera vez que la legendaria sala de Manchester desembarca en la isla, con un potente cartel de djs y el proyecto Haçienda Classical Orchestra, que fusiona himnos del house con la fuerza de la música en directo.
La propuesta se presenta como "una reconexión cultural" que rinde homenaje a un vínculo histórico: el viaje del espíritu balear desde Ibiza hasta Manchester, que acabó marcando a toda una generación.
De Amnesia a Manchester: el origen de un intercambio cultural
La organización sitúa el punto de inflexión en el verano de 1987, cuando un grupo de djs británicos visitó Amnesia y quedó impactado por las sesiones de Alfredo Fiorito. Tras aquella experiencia, regresaron al Reino Unido, y convirtieron The Haçienda en el nuevo hogar del house, contribuyendo a encender el fenómeno que redefiniría la cultura juvenil.
En 1988, Amnesia ya era un referente global del movimiento dance emergente, mientras el acid house explotaba en Gran Bretaña. Décadas después, esa conexión vuelve a encontrarse con una noche pensada para reunir pasado, presente y futuro en una misma pista de baile.
Haçienda Classical y un cartel que conecta generaciones
El reencuentro tomará forma a través de Hacienda Classical, el proyecto guiado por el residente de The Haçienda, Graeme Park, que reinterpreta clásicos del house con arreglos orquestales, vocalistas en directo y coro, manteniendo —según destacan— el pulso original de los himnos de finales de los '80 y principios de los '90.
El cartel anunciado para la noche en Amnesia incluye a David Morales, Inner City de Detroit en formato live, Todd Terry, Graeme Park, el cofundador de The Haçienda Mike Pickering y DJ Paulette, además de una actuación especial de Alison Limerick, voz del tema 'Where Love Lives'.
La organización define el evento como una celebración musical única, con un recorrido por sonidos clásicos, contemporáneos y visionarios, "impregnados del espíritu" de ambos iconos. Las entradas están disponibles a través del sitio web de Amnesia (amnesia.es).
