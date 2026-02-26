Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Ibiza suspende el pleno por un nuevo encontronazo entre concejales

El popular Rubén Sousa y el socialista Pep Tur se echaban en cara los respectivos casos de corrupción de ambos partidos

Un momento del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ibiza.

Un momento del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ibiza. / J.A.C.

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

Es habitual que las sesiones plenarias en los ayuntamientos se dilaten soporíferamente tratando temas supramunicipales, en los que las competencias dependen exclusivamente del Estado o de la Administración autonómica. Tampoco falta el debate de mociones ideológicas que se reciben desde las centrales de los partidos y que se repiten mecánicamente en todos los consistorios.

El pleno de este jueves en Vila no solo ha estado sobrado de estos ejemplos, con varias iniciativas sobre regulación de inmigrantes, pensiones o uso del burka o el niqab, en los que el Ayuntamiento no tiene ningún poder de decisión. Además, en una de estas iniciativas de cara a la galería, en la que Vox pretendía que el Ejecutivo de Pedro Sánchez descartara la polémica baliza V16, se ha llegado a tal enfrentamiento verbal que el alcalde, Rafael Triguero, ha tenido que suspender la sesión durante cinco minutos para reunirse con todos los portavoces municipales.

El enfrentamiento

En esta moción, el concejal del PP Rubén Sousa ha aprovechado para tachar la obligatoriedad de estos dispositivos como «un nuevo caso mascarillas» o «un pelotazo de la banda del Peugeot». El socialista Pep Tur le ha reprochado que esas acusaciones carecían de fundamento y, a continuación, ambos se han ido echando en cara los diferentes escándalos que salpican a ambas formaciones a nivel nacional.

El debate se ha encendido cuando Sousa ha recordado que el anterior teniente de alcalde del PSOE Alfonso Molina tuvo que dimitir en 2018 por «cobrar subvenciones para sus trabajadores». Sin mencionarlo, también se ha burlado de Rafa Ruiz, que hacía pocos momentos que se había marchado del pleno, insinuando que podría entrar en prisión por su acusación en el caso Puertos: «Está más cerca de comer bocata de mortadela que un chuletón del turco [el cocinero Salt Bae, que promueve un bloque de apartamentos y un restaurante en la avenida 8 d'Agost]».

La concejala socialista Rosa Rubio ha arremetido contra Sousa, sin tener turno de palabra, para exigirle respeto, hasta que el alcalde ha decidido parar el pleno y reunir a los portavoces. En la reanudación, Rubio ha pedido disculpas, a la vez que ha reclamado que se eviten las «puyitas personales» en el debate.

